غانا تلتقي غامبيا.. وتونس تواجه أوغندا في نصف نهائي أفريقيا للشباب

منافسات بطولة الأمم الأفريقية للشباب (أرشيفية : الإنترنت)

جرت بموريتانيا يومي الخميس والجمعة، مباريات الدور ربع النهائي لبطولة أفريقيا لكرة القدم للشباب تحت 20 عامًا، انتهت مباراة واحدة منها بالفوز في وقتها الرسمي غامبيا على أفريقيا الوسطى 3 / 0، وثلاث مباريات تم اللجوء فيها إلى ركلات الترجيح.

المباراة الأولى بين غانا والكاميرون، انتهى زمنها الرسمي بالتعادل السلبي، وفي الشوط الإضافي الثاني وتحديدًا في الدقيقة 103 بادر منتخب الكاميرون بالتسجيل عن طريق لاعبه ميبيبا فونجين، وبعدها بدقيقة واحدة تمكن منتخب غانا من التعديل بهدف لاعبه فرانك بواتينغ، فتم اللجوء لركلات الترجيح وتمكن منتخب غانا من تسجيل أربع ركلات مقابل ركلتين للكاميرون.

وثاني المباريات تأهل أيضًا منتخب أوغندا على حساب بوركينا فاسو بركلات الترجيح أيضًا بنتيجة خمسة مقابل ثلاثة.

أما المباراة الثالثة فكانت بين تونس والمغرب التي قادها الدولي الليبي معتز الشلماني، لم تهتز الشباك فيها في الوقتتين الرسمي والإضافي فتم اللجوء لركلات الترجيح التي ابتسمت لتونس بنتيجة4 /1.

منتخب تونس نجح في تنفيذ أربع ركلات بنجاح عن طريق لاعبيه آدم بالامين ومارك اللمطي وفاروق الميموني وشهاب العبيدي، وسجل للمغرب موهوب غزواني فقط، وأخفق كل من المهدي مبارك والزمرواوي.

يشهد بعد غدٍ الإثنين مباراتي نصف النهائي، المباراة الأولى تنطلق في السادسة مساءً، وتجمع منتخبي غانا وغامبيا، والمباراة الثانية تنطلق التاسعة مساءً وتجمع منتخبي أوغندا وتونس، والخاسران يلتقيان الجمعة 5 مارس لتحديد صاحب الترتيب الثالث، والسبت المقبل مباراة التتويج باللقب.