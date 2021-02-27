23 ليبياً في الدورة العربية لحكام الهوكي

جانب من منافسات سابقة في الهوكي بمشاركة ليبية (أرشيفية : الإنترنت)

نظم الاتحاد العربي للهوكي دورة للحكام المستجدين عبر الإنترنت بحضور 85 مشاركًا من دول ليبيا وتونس والجزائر والمغرب والسودان ومصر والأردن والعراق والإمارات وقطر واليمن والسعودية.

وفي تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، اليوم السبت، قال رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد الليبي للهوكي فتحى ناجي: «إن الدورة شهدت حضور 85 مشاركًا من بينهم 23 من ليبيا».

وأضاف: «حاضر فيها الحكمان الدوليان، أحمد السيد وأحمد عصمت، وتضمن برنامجها محاضرات في مهام وواجبات الحكام والبطاقات الملونة، وتحركات الحكام وتقسيم الأدوار بينهم، والمواقف التحكيمية داخل المباراة، والمهام الإدارية للحكام خلال البطولات الرسمية».