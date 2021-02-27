3 فوز وتعادل في دوري القدم المصغرة

جانب من الدوري الليبي لكرة القدم المصغرة (إنترنت)

جرت، أمس الجمعة، أربع مباريات في الدوري الليبي لكرة القدم المصغرة، انتهت ثلاث منها بالفوز وواحدة بالتعادل.

واهتزت الشباك فيها 23 مرة خلال منافسات المنطقة الثالثة، حيث فاز التحدي على الأحرار بسبعة أهداف لأربعة، والشموع على الصخرة بأربعة أهداف مقابل هدفين.

بالمنطقة الرابعة، وضمن الأسبوع الثالث، تعادل الشط مع التحدي طرابلس بهدف لهدف، والشرطة فاز على حي دمشق بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وتجرى اليوم السبت ثماني مباريات، بالمنطقه الأولى، دارنس يلتقي نجوم درنة، وعلى ملعب الأكاديمية بزليتن، وستقام مباراتان الأولى تجمع الأفريقي مع النصر، ويعقبها لقاء الإشعاع مع الجهاد.

وبالمنطقة الرابعة سيلتقي، على ملعب أكاديمية بن عاشور، أبومليانة مع الميثاق، وبالمنطقة الخامسة ستقام السبت ثلاث مباريات على ملعب يفرن، ككلة يلتقي المسيرة، وعلى ملعب القلعة النضال يتبارى مع يفرن، وعلى ملعب جادو الباروني يلتقي الوحدة ويفات، وبالمنطقة السادسة تساوه يستضيف النسور.