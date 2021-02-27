ليبيا تضيف مزيد القلائد في بطولة العرب للتايكوندو

حققت ليبيا مزيد القلائد في البطولة العربية الأولى للتايكوندو، التي اختتمت فعالياتها أمس الجمعة، التي انطلقت في 19 فبراير الجاري عبر تقنية «زووم أونلاين» بمشاركة تسع دول عربية.

تعتبر البطولة مصنفة من قبل الاتحاد الدولي «itf» ويشرف عليها الاتحاد العربي، وقد شاركت ليبيا بعدد ثمانية لاعبين منهم ثلاثة لاعبات لفئة الأشبال وفق معايير لجنة المسابقات بالاتحاد العربي لشروط المسابقة.

الدول التسع المشارِكة هي ليبيا وتونس والمغرب وفلسطين والجزائر وقطر والسعودية ولبنان وتركيا ضيف شرف الجالية العربية، بحسب تصريح رئيس الاتحاد الليبي محمد بيت المال إلى «بوابة الوسط».

وصل إجمالي اللاعبين المشاركين في البطولة 100 لاعب من الجنسين وجميع الفئات السنية، وقد حققت ليبيا القلادة الفضية للاعبة نغم مفتاح بن عيسى والقلادة الفضية للاعبة أروى المنصوري والقلادة الذهبية للاعبة جورى المنصوري.

أما فئة الناشئين ذكور، فحصل البطل إبراهيم محمد بريش على القلادة البرونزية، وتحصل البطل أيمن محمد أبو قصيعة على القلادة الذهبية، أما فئة الكبار فتحصل الرياضي إبراهيم محمد العزيبي على القلادة الفضية وتوج شقيقه الرياضي أحمد العزيبي بالقلادة البرونزية والرياضي عبد المعز سالم توج بالقلادة البرونزية.

ترأس البطولة محمد أبورميلة من فلسطين، ورئيس لجنة التحكيم محمد جوضاري من المغرب، ورئيس لجنة الإعلام محمد بيت المال من ليبيا وسوف يتم تكريم أبطال ليبيا في حفل سيقام في ليبيا.