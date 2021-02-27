جملة من الإجراءات في انتخابات اتحاد رفع الأثقال

أعلنت لجنة الانتخابات بالاتحاد الليبي لرفع الأثقال عن جملة من الإجراءات التي يجب اتخاذها في الاجتماع الانتخابي للمكتب التنفيذي للاتحاد الذي سيعقد غدا الأحد بقاعة فندق سفاري بمدينة مصراتة.

أبرز تلك الإجراءات أن عملية التسجيل تبدأ من 11 صباحا وموعد الجلسة الانتخابية 12 ظهرا، واشترطت لجنة الانتخابات أن يكون الحضور لرئيس مجلس الإدارة أو مندوب عن النادي مكلف بكتاب رسمي من رئيس مجلس الإدارة، مع ضرورة إحضار الناخب بطاقة هويته (بطاقة شخصية أو جواز السفر).

وشددت اللجنة على أنه في حالة صدور تكليف لأكثر من مندوب لناد واحد سيتم استبعاده من حضور الاجتماع.