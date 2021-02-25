ابتهاج كبير في الشارع الرياضي الليبي بعد رفع الحظر عن الملاعب

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الخميس 25 فبراير 2021, 11:07 مساء
الأهلي بنغازي يحتفل بالتأهل لدوري المجموعات بالكونفدرالية (صفحة الأهلي بنغازي عبر فيسبوك)

ابتهج الشارع الرياضي الليبي بخبر رفع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) الحظر على الملاعب الليبية من خلال صفحات التواصل الاجتماعي، ومن خلال التعليقات التي غطت الصفحات من قبل كافة شرائح المجتمع الليبي من إعلاميين ورياضيين وأندية والجماهير الرياضية.

وطالبت الجماهير الليبية في تعليقاتها من جميع المسؤولين تنفيذ ملاحظات لجنة الكاف التي زارت ملعبي طرابلس وبنغازي حتي يتم رفع الحظر عن كافة الملاعب الليبية ابتداء من مباراة المنتخب الوطني والمنتخب التونسي، والتي ستقام خلال شهر مارس المقبل، ومشاركة ممثل ليبيا الوحيد الأهلي بنغازي في مسابقة كأس الكونفدرالية.

وكانت إدارة الأهلي بنغازي، قالت في وقت سابق إنها ستقوم مع عميد بلدية بنغازي بتنفيذ ملاحظات الكاف في أقرب وقت، وأنه سيتم تشكيل لجنة بالخصوص لهذا الغرض.

وبخصوص ملعب طرابلس أكد رئيس الهيئة بشير القنطري، في تصريح سابق أنه سيتم تجهيز ملعب طرابلس وتنفيذ ملاحظات الكاف، ومن بينها تركيب كراسي للمدرجات للجمهور الرياضية وإدخال تحسينات على عدة مرافق بالملعب من بينها حجرات تغيير الملابس وفق الملاحظات.

يشار إلى أن ليبيا فرض عليها الحظر لأكثر من سبع سنوات مما كبد الخزانة الليبية مبالغ طائلة، وكذلك عمليات التنقل والإقامة وحرمان الجمهور الليبي من متابعة الفرق الليبية والمنتخبات الليبية، حيث لعب المنتخب الليبي أكثر من 70 مباراة خارج الديار، والتي تسببت في الإخفاقات المتتالية لكرة القدم الليبية، والظلم التحكيمي بسبب عدم اللعب في ملاعبنا.

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