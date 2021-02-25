24 مشاركا في بطولة طرابلس للتجديف

بطولة طرابلس للتجديف بميدان الفروسية. (إنترنت)

تنطلق غدًا الجمعة، بصالة ميدان الفروسية بطرابلس، بطولة مفتوحة للتجديف داخل القاعات «للأروجوميتر» إشراف الاتحاد الفرعي للتجديف طرابلس، وبالتعاون والتنسيق مع اللجنة الفنية باتحاد التجديف.

وعلمت «بوابة الوسط» أن البطولة يشارك فيها 24 جدافا يمثلون أندية الكشافة البحرية، وذات الصواري واليخوت وصرمان، كما حددت اللجنة المنظمة مسافات السباقات على النحو الآتي:

سباق البنات 500 متر، وتحت 16 عاما 1000 متر، والأواسط 2000 متر، والكبار 2000 متر، وستشرف على البطولة لجنة مكونة من مراد الجرنازي ومختار العقبي وأحلام الولوال.