«كاف» يقرر رفع الحظر عن الملاعب الليبية.. وإقامة مواجهة المنتخب الوطني وتونس بملعب بنينا

وفد «كاف» في ليبيا. (المركز الإعلامي للاتحاد الليبي لكرة القدم)

علمت قناة «الوسط» أنه تم رفع الحظر عن الملاعب الليبية، وذلك بعد أن زار وفد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) ليبيا، خلال الأسابيع الماضية، في زيارة استمرت لمدة ثلاثة أيام.

كما أوضحت القناة، أن تقرر إقامة مباراة المنتخب الوطني لكرة القدم، أمام نظيره تونس، في تصفيات كأس أفريقيا بملعب بنينا ببنغازي.

ومن المقرر أن يلقي رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم، عبدالحكيم الشلماني، للجماهير الرياضية بكافة ربوع ليبيا، وكشف تفاصيل قرار رفع الحظر.

وحسب تصريح سابق لرئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم عبدالحكيم الشلماني، فإن زيارة الوفد إلى ليبيا كانت إيجابية، ويعتبرها خطوة كبيرة في سبيل رفع الحظر عن الملاعب الليبية بعد سنوات طويلة.

كما طمأن الجمهور الرياضي بأنه سيتابع التقرير الذي سترفعه اللجنة لـ«كاف»، ووجه رئيس الاتحاد الشكر والتقدير لكافة الجهات واللجان والأجهزة الأمنية، وكل من مد يد العون والمساعدة في سبيل نجاح هذه الزيارة.

يشار إلى أن ليبيا فرض عليها الحظر لأكثر من 7 سنوات مما كبد الخزانة الليبية مبالغ طائلة، وكذلك عمليات التنقل والإقامة وحرمان الجمهور الليبي من متابعة الفرق الليبية والمنتخبات الليبية، حيث لعب المنتخب الليبي أكثر من 70 مباراة خارج الديار، والتي تسببت في الإخفاقات المتتالية لكرة القدم الليبية، والظلم التحكيمي بسبب عدم اللعب في ملاعبنا.