الأهلي طرابلس بطلاً لدوري أبطال أفريقيا للألعاب الإلكترونية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 25 فبراير 2021, 05:03 مساء
فريق الأهلي طرابلس للألعاب الإلكترونية. (المركز الإعلامي)

نجح فريق الأهلي طرابلس في التتويج بلقب البطولة الأفريقية للألعاب الإلكترونية، على حساب نظيره أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي، بثلاثية نظيفة في لقاء الإياب.

وكانت مواجهة الذهاب قد انتهت بفوز الفريق الجنوب أفريقي بنتيجة هدفين نظيفين، لينجح الأهلي في إحراز اللقب بحساب مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

ويشار إلى أن الأهلي طرابلس كان قد حسم ورقة العبور لنهائي دوري أبطال أفريقيا للألعاب الإلكترونية لكرة القدم، بعد فوزه على نادي «XPROJEKT» المغربي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

من جانبه، تمكن نادي المدينة من بلوغ نهائي كأس الاتحاد الأفريقي للألعاب الإلكترونية، بعد فوزه على الإسماعيلي المصري بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد.

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