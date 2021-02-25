قائمتان تتنافسان في انتخاب اتحاد اليد

جانب من منافسات كرة اليد الليبية. (إنترنت)

تقدمت قائمتان للترشح في انتخابات مجلس إدارة الاتحاد الليبي لكرة اليد، التي ستجرى بمدينة غريان في الثالث من مارس المقبل.

القائمة الأولى برئاسة إبراهيم سليمان صالح ونائبه ناصر العجمي والأمين العام جمال الدنوني، وأمين الصندوق جمعة المجبري، وعضوية إبراهيم علي مسعود ومحمد سليمان بركة وأيمن عبدالله سليمان وأحمد محمد العبيدي ورمضان ناسامو.

والقائمة الثانية برئاسة رئيس الاتحاد الحالي الصديق الفوناس، ونائبه جمال الزياني، والأمين العام نجيب حسين، وأمين الصندوق يونس محمد، وعضوية محمد الصغير عبدالمجيد ونيس ومحمود اللافي ومحمد القن وسعد الشلوي.

يشار إلى أن لجنة الإشراف على العملية الانتخابية لاتحاد كرة اليد برئاسة رئيس الاتحاد الليبي للمبارزة ونائبه بشير أحميده، والمقرر شكري العطوشي وعضوية عمر الرمالي وحبيب محمد موسى عبدالسلام المبروك، ولجنة الطعون برئاسة طارق مجبر ونائبه عادل زكره والمقرر عمر محمد سعد.