تمنهنت تحتضن اجتماع عمومية اليد

رئيس الاتحاد الليبي لكرة اليد الصديق الفوناس (أرشيفية : الإنترنت)

أكد رئيس الاتحاد الليبي لكرة اليد، الصديق الفوناس، في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الليبي لكرة اليد غير العادي سيعقد الخميس، الموافق 11 مارس بقاعة المعارض بمدينة تمنهنت جنوب ليبيا.

وأضاف الفوناس أن الاجتماع خُصص لاعتماد اللائحة العامة الجديدة للاتحاد، التي تضم لائحة المسابقات، والقيد والتسجيل، والجزاءات، والاحتجاجات والطعون، والعقود والإعارة، ومشاركات الأندية الخارجية والأحكام العامة.

وأوضح أنه سيتم في الاجتماع أيضًا تحديد موعد ومكان انتخابات مجلس الإدارة، وتشكيل لجنتي الإشراف والطعون على العملية الانتخابية.

يشار إلى أن الاتحاد العام سبق له تشكيل لجنة تعديل النظام الأساسي برئاسة أحمد اليزيدي، والمقرر فتحي شيمة وعضوية حبيب عاشور وطارق المجبر، وستشرف على الانتخابات لجنة برئاسة رئيس اتحاد المبارزة عزالدين القاضي، ولجنة الطعون برئاسة طارق مجبر.