تمنهنت تحتضن اجتماع عمومية اليد

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأربعاء 24 فبراير 2021, 09:19 مساء
رئيس الاتحاد الليبي لكرة اليد الصديق الفوناس (أرشيفية : الإنترنت)

أكد رئيس الاتحاد الليبي لكرة اليد، الصديق الفوناس، في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الليبي لكرة اليد غير العادي سيعقد الخميس، الموافق 11 مارس بقاعة المعارض بمدينة تمنهنت جنوب ليبيا.

وأضاف الفوناس أن الاجتماع خُصص لاعتماد اللائحة العامة الجديدة للاتحاد، التي تضم لائحة المسابقات، والقيد والتسجيل، والجزاءات، والاحتجاجات والطعون، والعقود والإعارة، ومشاركات الأندية الخارجية والأحكام العامة.

وأوضح أنه سيتم في الاجتماع أيضًا تحديد موعد ومكان انتخابات مجلس الإدارة، وتشكيل لجنتي الإشراف والطعون على العملية الانتخابية.

يشار إلى أن الاتحاد العام سبق له تشكيل لجنة تعديل النظام الأساسي برئاسة أحمد اليزيدي، والمقرر فتحي شيمة وعضوية حبيب عاشور وطارق المجبر، وستشرف على الانتخابات لجنة برئاسة رئيس اتحاد المبارزة عزالدين القاضي، ولجنة الطعون برئاسة طارق مجبر.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«الحديد والصلب» توقع اتفاقية تفاهم مع شركة تركية لتطوير مصنع القطاعات
ليبيا
«فرانس برس»: الجزيرة القطرية تطلق منصة رقمية محافظة في الولايات المتحدة
عربى
«الأدوية الأميركية»: لقاح جونسون أند جونسون فعال ضد «كوفيد-19» بجرعة واحدة
دولى
عائلات ضحايا هجوم نفذه ضابط سعودي بقاعدة أميركية تقاضي السعودية
عربى
«فرانس برس»: الصين تتمكن رسميا من القضاء على الفقر المدقع
اقتصاد
وفاة مغامر اجتاز الأطلسي 3 مرات إثر تسلقه «كيليمنجارو»
منوعات
أحوال الطقس اليوم: رياح مثيرة للأتربة على مناطق جنوب غرب البلاد
ليبيا
وفاة «عراب الذهب الأسود» السعودي عن 90 عاما
عربى
ألمانيا: حكم تاريخي بالسجن في أول محاكمة لانتهاكات النظام السوري
دولى
إيطاليا تطلب «ردودا واضحة» من الأمم المتحدة حول مقتل سفيرها في جمهورية الكونغو
دولى
غانا تتسلم أول شحنة من لقاحات «كورونا» المجانية بموجب «كوفاكس»
دولى
وزير المالية لبرنامج «فلوسنا»: شحنات «خمور وترامادول» دخلت ليبيا بأوراق «غذاء ...
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أعراض شائعة للسرطان نتجاهلها