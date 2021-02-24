9 أهداف في مباريات اليوم بالدوري الليبي الممتاز

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأربعاء 24 فبراير 2021, 08:27 مساء
لقاء الوحدة والمدينة في الدوري. (المركز الإعلامي)

جرت، اليوم الأربعاء، أربع مباريات في المجموعتين الأولى والثانية، من منافسات الأسبوع الرابع من بطولة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، وشهدت هذه المباريات تسجيل 9 أهداف.

في ملعب أجدابيا التقى فريق نجوم أجدابيا وضيفه فريق الأخضر، وانتهت هذه المباراة بفوز فريق الأخضر بنتيجة هدف دون مقابل، سجله سند الشوشان في الدقيقة 60 من زمن الشوط المباراة.

وبهذه النتيجة يصبح رصيد الأخضر 12 نقطة من أربع مباريات، بينما بقي نجوم أجدابيا بنقطة واحدة.

وفي ملعب بنينا جمع اللقاء الثاني في المجموعة الأولى فريقي التحدي والصداقة بشحات، وانتهى هذ اللقاء بفوز التحدي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، سجل للتحدي أحمد المكاري ثنائية، وسجل للصداقة عاشور شقلوف.

 

بهذه النتيجة وصل رصيد فريق التحدي إلى 9 نقاط من أربع مباريات، أما فريق الصداقة بشحات فبقي بنفس رصيده السابق 4 نقاط.

وفي ملعب مصراتة، وضمن المجموعة الثانية التقى الاتحاد المصراتي والاتحاد، وانتهت هذه المباراة بفوز الاتحاد بنتيجة هدفين مقابل هدف.

سجل للاتحاد جهاد شلذون في الدقيقة الخامسة، ومحمد الغنمي في الدقيقة 83، وسجل للاتحاد المصراتي اللاعب كرسيت في الدقيقة 17وكانت المباراة ندية وقوية بين الفريقين. 

بهذه النتيجة أصبح فريق الاتحاد بـ6 نقاط بعد ثلاثة تعادلات في بداية مشواره، أما فريق الاتحاد المصراتي فبقي بنفس رصيده السابق 4 نقاط.

وفي ملعب طرابلس جمعت المباراة الثانية في المجموعة الثانية المدينة والوحدة وانتهت بفوز الوحدة بنتيجة هدف دون مقابل سجله اللاعب صهيب البوش.

بهذه النتيجة أصبح رصيد الوحدة من أربع مباريات 7 نقاط، بينما بقي المدينة برصيده السابق نقطتين من ثلاث مباريات وله مباراة مؤجلة مع الاتحاد المصراتي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«الحديد والصلب» توقع اتفاقية تفاهم مع شركة تركية لتطوير مصنع القطاعات
ليبيا
«فرانس برس»: الجزيرة القطرية تطلق منصة رقمية محافظة في الولايات المتحدة
عربى
«الأدوية الأميركية»: لقاح جونسون أند جونسون فعال ضد «كوفيد-19» بجرعة واحدة
دولى
عائلات ضحايا هجوم نفذه ضابط سعودي بقاعدة أميركية تقاضي السعودية
عربى
«فرانس برس»: الصين تتمكن رسميا من القضاء على الفقر المدقع
اقتصاد
وفاة مغامر اجتاز الأطلسي 3 مرات إثر تسلقه «كيليمنجارو»
منوعات
أحوال الطقس اليوم: رياح مثيرة للأتربة على مناطق جنوب غرب البلاد
ليبيا
وفاة «عراب الذهب الأسود» السعودي عن 90 عاما
عربى
ألمانيا: حكم تاريخي بالسجن في أول محاكمة لانتهاكات النظام السوري
دولى
إيطاليا تطلب «ردودا واضحة» من الأمم المتحدة حول مقتل سفيرها في جمهورية الكونغو
دولى
غانا تتسلم أول شحنة من لقاحات «كورونا» المجانية بموجب «كوفاكس»
دولى
وزير المالية لبرنامج «فلوسنا»: شحنات «خمور وترامادول» دخلت ليبيا بأوراق «غذاء ...
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أعراض شائعة للسرطان نتجاهلها