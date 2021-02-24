9 أهداف في مباريات اليوم بالدوري الليبي الممتاز

لقاء الوحدة والمدينة في الدوري. (المركز الإعلامي)

جرت، اليوم الأربعاء، أربع مباريات في المجموعتين الأولى والثانية، من منافسات الأسبوع الرابع من بطولة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، وشهدت هذه المباريات تسجيل 9 أهداف.

في ملعب أجدابيا التقى فريق نجوم أجدابيا وضيفه فريق الأخضر، وانتهت هذه المباراة بفوز فريق الأخضر بنتيجة هدف دون مقابل، سجله سند الشوشان في الدقيقة 60 من زمن الشوط المباراة.

وبهذه النتيجة يصبح رصيد الأخضر 12 نقطة من أربع مباريات، بينما بقي نجوم أجدابيا بنقطة واحدة.

وفي ملعب بنينا جمع اللقاء الثاني في المجموعة الأولى فريقي التحدي والصداقة بشحات، وانتهى هذ اللقاء بفوز التحدي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، سجل للتحدي أحمد المكاري ثنائية، وسجل للصداقة عاشور شقلوف.

بهذه النتيجة وصل رصيد فريق التحدي إلى 9 نقاط من أربع مباريات، أما فريق الصداقة بشحات فبقي بنفس رصيده السابق 4 نقاط.

وفي ملعب مصراتة، وضمن المجموعة الثانية التقى الاتحاد المصراتي والاتحاد، وانتهت هذه المباراة بفوز الاتحاد بنتيجة هدفين مقابل هدف.

سجل للاتحاد جهاد شلذون في الدقيقة الخامسة، ومحمد الغنمي في الدقيقة 83، وسجل للاتحاد المصراتي اللاعب كرسيت في الدقيقة 17وكانت المباراة ندية وقوية بين الفريقين.

بهذه النتيجة أصبح فريق الاتحاد بـ6 نقاط بعد ثلاثة تعادلات في بداية مشواره، أما فريق الاتحاد المصراتي فبقي بنفس رصيده السابق 4 نقاط.

وفي ملعب طرابلس جمعت المباراة الثانية في المجموعة الثانية المدينة والوحدة وانتهت بفوز الوحدة بنتيجة هدف دون مقابل سجله اللاعب صهيب البوش.

بهذه النتيجة أصبح رصيد الوحدة من أربع مباريات 7 نقاط، بينما بقي المدينة برصيده السابق نقطتين من ثلاث مباريات وله مباراة مؤجلة مع الاتحاد المصراتي.