ليبيا تحرز ثلاث قلائد في بطولة العرب الأولى للتايكوندو

أحرزت ليبيا ثلاث قلائد (2 فضية وواحدة ذهبية) في بطولة العرب الأولى للتايكوندو التي أُقيمت عن بعد عبر تطبيق «زووم» على الإنترنت بمشاركة 100 رياضي من عشر دول، هي فلسطين وليبيا والمغرب وتونس والجزائر وقطر والسعودية والعراق ولبنان وضيف البطولة تركيا.

وتحصلت ليبيا في البطولة على ثلاث قلائد في فئتي الناشئين والأشبال، ففي فئة الناشئات حازت نغم عيسى على القلادة الفضية، وفي فئة الأشبال نالت أروى المنصوري الفضية الثانية، وفازت بالذهبية جوري المنصوري.

البطولة تقام تحت إشراف الاتحاد الدولي للعبة «itf» وبتنظيم مدير البطولة المدرب الفلسطيني محمد أبو رملية، ورئاسة اللجنة الإعلامية لليبي محمد بيت المال، ورئاسة لجنة الحكام للمغربي محمد جاظوري .