انطلاق بطولة العالم للرماية بالخرطوش في مصر

شعار البطولة (إنترنت)

تنطلق اليوم الأربعاء على ميدان نادي الصيد بأكتوبر منافسات بطولة كأس العالم للرماية بالخرطوش، التي تستضيفها مصر وتتواصل حتى يوم 4 مارس المقبل.

وتنطلق البطولة اليوم الأربعاء بمسابقات «إسكيت» للفرق رجال، وغدا الخميس سيكون الموعد مع منافسات نهائيات «إسكيت» سيدات، والجمعة راحة، وتستأنف البطولة السبت بمنافسات الحفرة يومي الأول والثاني من مارس المقبل، على أن تقام النهائيات يومي الثالث والرابع من مارس المقبل.

وتشهد البطولة مشاركة 32 بلدا وهي ليبيا والأرجنتين وأرمينيا وكندا وتشيلى وكولومبيا وكرواتيا وقبرص والتشيك والدنمارك وإسبانيا واليونان والهند وكازاخستان والسعودية والكويت ولبنان ولوكسمبرج والمغرب والنرويج وبيرو وبولندا وقطر ورومانيا وروسيا وسلوفينيا والسودان وسلوفاكيا وسورية والإمارات وأوكرانيا، بجانب مصر البلد المستضيف.

وانتهى مسؤولو اتحاد الرماية ووزارة الرياضة في مصر من التجهيزات لهذا المونديال العالمي، من حيث الإقامة والإعاشة، وجاهزية ميدان الرماية بنادي الصيد بأكتوبر الذي سيشهد منافسات قوية بين منتخبات العالم.