انطلاق بطولة العالم للرماية بالخرطوش في مصر

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأربعاء 24 فبراير 2021, 03:31 مساء
شعار البطولة (إنترنت)

تنطلق اليوم الأربعاء على ميدان نادي الصيد بأكتوبر منافسات بطولة كأس العالم للرماية بالخرطوش، التي تستضيفها مصر وتتواصل حتى يوم 4 مارس المقبل.

وتنطلق البطولة اليوم الأربعاء بمسابقات «إسكيت» للفرق رجال، وغدا الخميس سيكون الموعد مع منافسات نهائيات «إسكيت» سيدات، والجمعة راحة، وتستأنف البطولة السبت بمنافسات الحفرة يومي الأول والثاني من مارس المقبل، على أن تقام النهائيات يومي الثالث والرابع من مارس المقبل.

وتشهد البطولة مشاركة 32 بلدا وهي ليبيا والأرجنتين وأرمينيا وكندا وتشيلى وكولومبيا وكرواتيا وقبرص والتشيك والدنمارك وإسبانيا واليونان والهند وكازاخستان والسعودية والكويت ولبنان ولوكسمبرج والمغرب والنرويج وبيرو وبولندا وقطر ورومانيا وروسيا وسلوفينيا والسودان وسلوفاكيا وسورية والإمارات وأوكرانيا، بجانب مصر البلد المستضيف.

وانتهى مسؤولو اتحاد الرماية ووزارة الرياضة في مصر من التجهيزات لهذا المونديال العالمي، من حيث الإقامة والإعاشة، وجاهزية ميدان الرماية بنادي الصيد بأكتوبر الذي سيشهد منافسات قوية بين منتخبات العالم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

عائلات ضحايا هجوم نفذه ضابط سعودي بقاعدة أميركية تقاضي السعودية
عربى
أحوال الطقس اليوم: رياح مثيرة للأتربة على مناطق جنوب غرب البلاد
ليبيا
وفاة «عراب الذهب الأسود» السعودي عن 90 عاما
عربى
ألمانيا: حكم تاريخي بالسجن في أول محاكمة لانتهاكات النظام السوري
دولى
إيطاليا تطلب «ردودا واضحة» من الأمم المتحدة حول مقتل سفيرها في جمهورية الكونغو
دولى
غانا تتسلم أول شحنة من لقاحات «كورونا» المجانية بموجب «كوفاكس»
دولى
وزير المالية لبرنامج «فلوسنا»: شحنات «خمور وترامادول» دخلت ليبيا بأوراق «غذاء ...
ليبيا
مصر تتسلم شحنة ثانية من لقاح صيني لفيروس «كورونا»
عربى
إسبانيا تحيي الذكرى الـ40 للانقلاب الفاشل في غياب خوان كارلوس
دولى
قضاء جنوب أفريقيا يقرر محاكمة زوما و«تاليس» الفرنسية في مايو بتهمة الفساد
دولى
ضربة فنية تهدد بناء الهيكل الهجومي لبرشلونة
رياضة عالمية
ردا على تصريحات دبيبة.. مالطا تنفي وجود أي مشكلة مع ليبيا
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أعراض شائعة للسرطان نتجاهلها