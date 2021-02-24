عزالدين شرينة لـ«بوابة الوسط»: الدورة مرتبطة بـ«كاف» للحصول على رخصة (C)

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأربعاء 24 فبراير 2021, 02:54 مساء
عزالدين شرينة (فيسبوك)

تتواصل بنجاح ولليوم الثالت عشر على التوالي دورة المدربين الجدد السادسة للحصول على رخصة (C)، وذلك بمقر الأكاديمية الأولمبية بالمدينة الرياضية بطرابلس، التي ينظمها الاتحاد الفرعي لكرة القدم بطرابلس.
تقام الدورة تحت إشراف الاتحاد الأفريقي وبإشراف المدير الفني لاتحاد الكرة الليبي لكرة القدم محمد الشارف، ونخبة من المحاضرين على رأسهم المخضرم فرحات سالم ومحمد العايب وجمال أبونورة وأنور الشريف، والمعد البدني عقبة السلامي والدكتور بشير الحارتي ومحمد البوسيفي، وأستاذ الإدارة الرياضية حسن بن مولاهم، والمحاضر التحكيمي عصام شرف الدين، وبمتابعة يومية من محمود الجزيري والبدري الغدامسي.

وفي تصريح خاص لنائب رئيس الاتحاد الفرعي بطرابلس لكرة القدم عزالدين شرينة إلى «بوابة الوسط» قال: «إن هذه الدورة يشارك فيها 30 مدربا جديدا للحصول على رخصة (C)، وهي مربوطة بالدورات التي يقوم بها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم حسب اللائحة المعتمدة من قبل كاف، وتتم الإجراءات والنشرات اليومية من الاتحاد الأفريقي ونتائج هذه الدورة سيتم إرسالها للمتدربين الجدد بواسطة الإيميل والنشرات اليومية من الاتحاد الأفريقي، وسوف تختتم يوم الإثنين المقبل والتي كانت انطلقت في العاشر من فبراير الجاري».

وعن المحاضرات التي ألقيت في هذه الدورة قال شرينة: «إن هذه الدورة حاضر فيها مدربون مكلفون من الاتحاد الأفريقي شملت محاضرات حول إعداد المعد البدني والطب الرياضي والإدارة الرياضية والتحكيم والتغذية الرياضية وقانون اللعبة واستراتيجيات التدريب».

وأضاف: «ستكون هناك دورة أخرى بعد عيد الفطر المبارك في مدينة مصراتة، وأشكر كل من أسهم في إنجاح مثل هذه الدورات من محاضرين وخبراء في مجال رياضة كرة القدم، ونحن على استعداد في الاتحاد الفرعي بطرابلس على توضيح كل الأمور الفنية والإدارية التي تخص كرة القدم».

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