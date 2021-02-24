نادي زناتة يجهز لبطولة النخبة لـ«المواي تاي»

جانب من منافسات البوكسينغ (أرشيفية : الإنترنت)

بدأ نادي زناتة الرياضي بمدينة طرابلس التجهيز لبطولة النخبة لـ«المواي تاي» التي ستقام بصالة النادي في الخامس من مارس المقبل.

وفي تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» اليوم الأربعاء قال المدرب علي الهرام: «إن البطولة ستشهد مشاركة 35 لاعبا من أبرز الرياضيين في فئة الشباب والناشئين وإجمالي المباريات 16 مباراة وسيتوج الفائزون بميداليات وأحزمة».

وسبق أن أكد أمين عام البوكسينغ الليبي حسين الفروج، في تصريح إلى «بوابة الوسط» أنه بناء على الاتفاق بين الاتحادين الليبي والأردني للبوكسينغ أقيمت دورة صقل للحكام في سبتمبر الماضي.

وأضاف الفروج أن المشاركة كانت مفتوحة لجميع الحكام، كما أتيحت الفرصة لعدد كبير من اللاعبين والمدربين والحكام الليبيين للمشاركة في الدورات والبطولات التي نظمها الاتحادان العربيان للبوكسينغ و«المواي تاي» عبر الإنترنت.