اعتماد انتخابات اتحاد الكاراتيه أول قرارات الزروق بعد العودة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأربعاء 24 فبراير 2021, 12:03 مساء
جانب من انتخابات اتحاد الكاراتيه (إنترنت)

صدر عن رئيس اللجنة الأولمبية الليبية الدكتور جمال الزروق القرار رقم 25 لسنة 2021 بشأن اعتماد نتيجة الجلسة الانتخابية للمكتب التنفيذي للاتحاد الليبي للكاراتيه.
 
جاء في مادته الأولى تعتمد نتيجة الانتخابات برئاسة جمال فرج ارحومه ونائبه سالم الشارف الجالي وعضوية كل من امساعد علي الفرجاني ومحمود محمد بزيو وعبدالحميد مصطفى بن رجب ومحمد نصر القدر ومحمد هاشم فركاش.

يشار إلى أن الجلسة الانتخابية جرت بمدينة سلوق وبحضور 27 ناديا.

يأتي هذا بعد أقل من 48 ساعة عن صدور قرار من رئيس هيئة الرقابة الإدارية رقم 122 لسنة 2021 بشأن رفع الوقف الاحتياطي على رئيس اللجنة الأولمبية الليبية، الدكتور جمال الزروق، دون ملاحظات أو إدانة بعد سلسلة من التحقيقات حول شكاوى مقدمة لهيئة الرقابة التي أصدرت قرارًا بالإيقاف الاحتياطي قبل شهرين، حيث باشر الزروق عمله بديوان اللجنة الأولمبية الليبية بعد صدور قرار هيئة الرقابة.

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