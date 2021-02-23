فوزان وتعادلان في مباريات اليوم بالدوري الليبي الممتاز

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الثلاثاء 23 فبراير 2021, 07:06 مساء
الأهلي طرابلس. (المركز الإعلامي)

جرت، اليوم الثلاثاء، أربع مباريات في المجموعتين الأولى والثانية، من منافسات الأسبوع الرابع من بطولة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

وكانت النتائج المسجلة في المجموعة الأولى على النحو التالي:

في ملعب بنينا جمع اللقاء فريقي النصر وخليج سرت، وانتهت هذه المباراة بفوز الأول بهدفين مقابل هدف.

هدفا النصر جاءا عن طريق أحمد الهرم الهدف الأول، والثاني جاء عن طريق مهند أبوعجلية من ركلة جزاء في الدقيقة 90، وهدف خليج سرت جاء من علامة الجزاء وسجل منها سعد بلعيد.

بهذه النتيجة أصبح رصيد النصر تسع نقاط، وبقي خليج سرت بنفس رصيده السابق عند أربع نقاط.

وفي ملعب أجدابيا، التقى التعاون مع ضيفه شباب الجبل، وانتهت هذه المباراة بنتيجة التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما.

ليضيف كل فريق نقطة في رصيده، حيث أصبح التعاون بنقطتين وشباب الجبل ثلاث نقاط.

وجاءت نتائج المجموعة الثانية كالتالي: 

في ملعب مصراتة جمعت مباريات هذا الأسبوع السويحلي وضيفه فريق الأهلي طرابلس، وانتهت هذه المباراة بنتيجة التعادل السلبي دون أهداف، رغم الفرص التي كانت سانحة للتسجيل، وبهذه النتيجة أصبح الأهلي طرابلس ثماني نقاط والسويحلي ست نقاط.

وفي ملعب طرابلس استضاف فريق الشط فريق الأولمبي بالزاوية، وانتهت هذه المباراة بفوز فريق الأولمبي بنتيجة هدفين دون مقابل.

سجل هدفي الأولمبي معاذ الصغير في الدقيقة 30، وأضاف الهدف الثاني للأولمبي محمد غومه في الدقيقة 38.

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