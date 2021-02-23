مدافع الهلال يعود إلى ليبيا بعد خضوعه لعملية جراحية بتونس

مدافع الهلال محمد شكربة. (إنترنت)

كشفت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، أن مدافع الهلال محمد شكربة، عاد إلى مدينة بنغازي؛ وذلك بعد إجرائه عملية جراحية، تكللت بالنجاح في إحدى مصحات العاصمة التونسية.

وأوضحت التقارير، وفقًا لموقع «ريمسيا»، أن شكربة، تعرض لكسر على مستوى الساق، في مباراة فريقه الهلال أمام نادي التعاون، في الدوري الممتاز؛ مما استدعى أن يخضع لعملية سوف تبعده عن الملاعب لمدة ليست بالقصيرة.

ومع عودته إلى ليبيا كان شكربة موجودًا في مدرجات ملعب بنينا، يوم أمس؛ من أجل مؤازرة زملائه في مباراة الأسبوع الرابع من الدوري الممتاز، أمام نادي الأنوار، التي انتهت بتفوّق رفاق شكربة بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف.

يذكر أن شكربة كان قد انضمّ إلى نادي الهلال، قادمًا من نادي نجوم أجدابيا، خلال هذا الموسم، بعد الأداء الممتاز، الذي ظهر به المدافع محمد شكربة، مع نادي النجوم، خلال الموسم الماضي؛ مما جعله محطّ أنظار عديد الأندية، الذي ظفر بخدماته في نهاية الأمر، نادي الهلال.