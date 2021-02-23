طائرة الهلال تتأهل على حساب الأهلي بنغازي في كأس ليبيا

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الثلاثاء 23 فبراير 2021, 01:23 مساء
مباراة الهلال و النصر في كرة الطائرة (أرشيفية : الإنترنت)

تأهل الهلال لنهائيات كأس ليبيا للكرة الطائرة بعد فوزه أمس الإثنين في نهائي المجموعة الأولى على الأهلي بنغازي في المباراة التي جمعتهما بمجمع سليمان الضراط ببنغازي.

تواصلت المباراة لخمسة أشواط، وتقدم الهلال بنتيجة الشوطين الأول والثاني 25 / 22، 25 / 23، أما الشوطان الثالث والرابع فكان التفوق فيهما للأهلي بنغازي 25 / 18 ، 25 / 23، فتم اللجوء للشوط الخامس الذي حسمه الهلال لصالحه بفارق نقطتين 15 / 13.

أدار المباراة طاقم تحكيم مكون من: الدولي حسين البركي حكما أول وعلي الأوجلي حكما ثانيا، وحكما الراية عصام الفسي واعبيد البرغثي، والمسجلان وائل بوشعالة وبدر البرهمي.

واليوم الثلاثاء سيتحدد المتأهل الثاني للنهائيات عن المجموعة الثانية من الفائز من مباراة السويحلي والاتحاد المصراتي، بعد أن تأهل الأهلي طرابلس عن المجموعة بفوزه على الجزيرة بثلاثة أشواط دون رد.

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