فوز وتعادل في مباريات اليوم بالدوري الليبي الممتاز

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الإثنين 22 فبراير 2021, 07:03 مساء
فريق الهلال. (المركز الإعلامي)

جرت مساء اليوم مباراتان ضمن منافسات الأسبوع الرابع من الدوري الليبي لكرة القدم الممتاز.

في ملعب شهداء بنينا انتهت مباراة الهلال والأنوار بفوز الهلال بثلاثة أهداف مقابل هدف.

جاءت أهداف الهلال عن طريق اللاعب فيصل البدري ثنائية من ركلتي جزاء في الدقيقة 60 و65، والهدف الثالث جاء عن طريق اللاعب مصطفى التاجوري في الدقيقة 82، أما هدف الأنوار فجاء عن طريق المحترف العاجي باكايوكو في الدقيقة 75.

بهذه النتيجة أضاف فريق الهلال ثلاث نقاط في رصيده وأصبح 7 نقاط، أما الأنوار فبقي بنفس رصيده السابق نقطة واحدة.

وفي ملعب طرابلس انتهت مباراة أبوسليم وضيفه فريق الخمس بيضاء، دون أهداف، ليضيف كل فريق نقطة في رصيده، حيث أصبح فريق أبوسليم 5 نقاط، وفريق الخمس 4 نقاط.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

سورية تجيز استخدام لقاح «سبوتنيك-في» ضد كوفيد-19
دولى
بريطانيا تحظر موقتًا دخول طائرات بوينغ 777 أجواءها بعد اشتعال محرك في الولايات ...
دولى
محترف تونسي ينضم إلى صفوف الاتحاد
رياضة محلية
الولايات المتحدة تقترب من عتبة 500 ألف وفاة بـ«كورونا»
دولى
الوسط الرياضي يحتفل بتأهل «الأهلي بنغازي» إلى دور المجموعات بكأس «الكونفيدرالية»
رياضة محلية
تغطية خاصة للذكرى العاشرة لثورة 17 فبراير
فيديو
تعرف على جديد كيا 2022
سيارات
قناة أميركية تكشف العقوبات المرجح تسليطها على مؤسس «بلاك ووتر» بعد ثبوت تورطه في...
ليبيا
الرئيس السابق لـ«الشاباك» يتخوف من «زوال إسرائيل» خلال 40 عاما
دولى
«غلوبال وايتنس» تكشف كيف خسرت ليبيا ملايين الدولارات سنويا بالاحتيال عبر منظومة ...
ليبيا
العلاقي: «المحاصصة» خطر يهدد ليبيا.. والثورة أخفقت لعدم وجود إرادة سياسية
ليبيا
تحديث «ويندوز-10».. ما الجديد؟
علوم وتكنولوجيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

حلم ريال مدريد في مبابي وهالاند بـ 852 مليون يورو