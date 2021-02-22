فوز وتعادل في مباريات اليوم بالدوري الليبي الممتاز

فريق الهلال. (المركز الإعلامي)

جرت مساء اليوم مباراتان ضمن منافسات الأسبوع الرابع من الدوري الليبي لكرة القدم الممتاز.

في ملعب شهداء بنينا انتهت مباراة الهلال والأنوار بفوز الهلال بثلاثة أهداف مقابل هدف.

جاءت أهداف الهلال عن طريق اللاعب فيصل البدري ثنائية من ركلتي جزاء في الدقيقة 60 و65، والهدف الثالث جاء عن طريق اللاعب مصطفى التاجوري في الدقيقة 82، أما هدف الأنوار فجاء عن طريق المحترف العاجي باكايوكو في الدقيقة 75.

بهذه النتيجة أضاف فريق الهلال ثلاث نقاط في رصيده وأصبح 7 نقاط، أما الأنوار فبقي بنفس رصيده السابق نقطة واحدة.

وفي ملعب طرابلس انتهت مباراة أبوسليم وضيفه فريق الخمس بيضاء، دون أهداف، ليضيف كل فريق نقطة في رصيده، حيث أصبح فريق أبوسليم 5 نقاط، وفريق الخمس 4 نقاط.