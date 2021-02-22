الأهلي بنغازي يقع مع إنيمبا وسطيف وأورلاندو في الكونفدرالية

مبارة الإياب بين الأهلي بنغازي وموتيما الكونغولي (صفحة الأهلي بنغازي عبر فيسبوك)

أوقعت قرعة دوري المجموعات ببطولة الكونفدرالية، اليوم الإثنين، فريق الأهلي بنغازي ضمن منافسات المجموعة الأولى، التي تضم إنيمبا النيجيري ووفاق سطيف الجزائري وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي.

وضمت المجموعة الثانية: نهضبة بركان المغربي وشبيبة القبائل الجزائري والقطن الكاميروني ونابسا ستارز الزامبي، أما المجموعة الثالثة: الفائز من النجم الساحلي التونسي ويانج بافلوز الاسواتيني بجانب الصفاقسي التونسي وساليتاس البوركيني وجاراف السنغالي، أما المجموعة الرابعة: الرجاء المغربي وبيراميدز المصري ونكانا الزامبي والفائز من نامينجو التنزاني وبريميرو دو أوجوستو الأنجولي.

وكشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، التصنيف الرسمي لقرعة دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية، بمقره في العاصمة المصرية القاهرة، حيث يشارك في البطولة من ليبيا الأهلي بنغازي، الممثل الوحيد الباقي من رباعي الأندية الليبية في بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية، حيث غادر الأهلي بنغازي والنصر دوري الأبطال قبل أن يتحول الأول إلى الكونفدرالية، بينما رحل عن البطولة الأخيرة كل من الأهلي طرابلس والاتحاد من الأدوار الأولى.

المستوى الأول : نهضة بركان المغربي (حامل اللقب) – الرجاء المغربي – إنييمبا النيجيري – الفائز من لقاء النجم الساحلي التونسي ويانج بافلوز بطل إسواتيني.

المستوى الثاني : بيراميدز المصري – الصفاقسي التونسي – وفاق سطيف الجزائري – شبيبة القبائل الجزائري.

المستوى الثالث : أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي – نكانا الزامبي – القطن الكاميروني – ساليتاس البوركيني.

المستوى الرابع : الأهلي بنغازي الليبي – نابسا ستارز الزامبي – جاراف السنغالي – الفائز من لقاء نامينجو التنزاني وبريميرو دو أوجوستو الأنجولي.

تقام الجولة الأولى 10 مارس، والجولة الثانية 17 مارس، والجولة الثالثة 4 أبريل، والجولة الرابعة 11 أبريل، والجولة الخامسة 21 أبريل، والجولة السادسة 28 أبريل، وربع النهائي الذهاب 16 مايو، والإياب 23 مايو، ونصف النهائي الذهاب 20 يونيو والإياب 27 يونيو، والنهائي 10 يوليو 2021.

وتأهل الأهلي بنغازي، إلى دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم على حساب نظيره موتيما بيمبي الكونغولي بركلات الترجيح (8-7) بعد تعادله (1-1)، في إياب دور الـ32 مكرر للمسابقة، أمس الأحد.