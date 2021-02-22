الأهلي بنغازي في التصنيف الرابع قبل قرعة الكونفدرالية

الأهلي بنغازي يحتفل بالتأهل لدوري المجموعات بالكونفدرالية (صفحة الأهلي بنغازي عبر فيسبوك)

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، التصنيف الرسمي لقرعة دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية، بمقره في العاصمة المصرية القاهرة.

ويشارك في البطولة من ليبيا الأهلي بنغازي، الممثل الوحيد الباقي من رباعي الأندية الليبية في بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية، حيث غادر الأهلي بنغازي والنصر دوري الأبطال قبل أن يتحول الأول إلى الكونفدرالية، بينما رحل عن البطولة الأخيرة كل من الأهلي طرابلس والاتحاد من الأدوار الأولى.

المستوى الأول : نهضة بركان المغربي (حامل اللقب) – الرجاء المغربي – إنييمبا النيجيري – الفائز من لقاء النجم الساحلي التونسي ويانج بافلوز بطل إسواتيني.

المستوى الثاني : بيراميدز المصري – الصفاقسي التونسي – وفاق سطيف الجزائري – شبيبة القبائل الجزائري.

المستوى الثالث : أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي – نكانا الزامبي – القطن الكاميروني – ساليتاس البوركيني.

المستوى الرابع : الأهلي بنغازي الليبي – نابسا ستارز الزامبي – جاراف السنغالي – الفائز من لقاء نامينجو التنزاني وبريميرو دو أوجوستو الأنجولي.

تقام الجولة الأولى 10 مارس، والجولة الثانية 17 مارس، والجولة الثالثة 4 أبريل، والجولة الرابعة 11 أبريل، والجولة الخامسة 21 أبريل، والجولة السادسة 28 أبريل، وربع النهائي الذهاب 16 مايو، والإياب 23 مايو، ونصف النهائي الذهاب 20 يونيو والإياب 27 يونيو، والنهائي 10 يوليو 2021.