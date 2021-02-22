«الرقابة الإدارية» ترفع الإيقاف الاحتياطي على رئيس اللجنة الأولمبية الليبية

جمال الزروق (أرشيفية : الإنترنت)

أصدر رئيس هيئة الرقابة الإدارية القرار رقم 122 لسنة 2021 بشأن رفع الوقف الاحتياطي على رئيس اللجنة الأولمبية الليبية، الدكتور جمال الزروق، دون ملاحظات أو إدانة بعد سلسلة من التحقيقات حول شكاوى مقدمة لهيئة الرقابة التي أصدرت قرارًا بالإيقاف الاحتياطي قبل شهرين.

وقد باشر الدكتور جمال الزروق عمله بديوان اللجنة الأولمبية الليبية بعد صدور قرار هيئة الرقابة، بحسب صفحة عضو الإعلام باللجنة الأولمبية عبد اللطيف الرباع عبر «فيسبوك».

وأكد الرباع أن رئيس اللجنة الأولمبية الدكتور جمال الزروق قال: «بقدر ما أزعجني الإجراء كونه كيديًّا بقدر ما أسعدتني نتائج التحقيقات التي لم تثبت أي تجاوزات إدارية أو مالية لأنها ليست موجودة أصلًا».

جمال الزروق في اجتماع سابق (أرشيفية : الإنترنت)