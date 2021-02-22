«الرقابة الإدارية» ترفع الإيقاف الاحتياطي على رئيس اللجنة الأولمبية الليبية

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الإثنين 22 فبراير 2021, 04:14 مساء
جمال الزروق (أرشيفية : الإنترنت)

أصدر رئيس هيئة الرقابة الإدارية القرار رقم 122 لسنة 2021 بشأن رفع الوقف الاحتياطي على رئيس اللجنة الأولمبية الليبية، الدكتور جمال الزروق، دون ملاحظات أو إدانة بعد سلسلة من التحقيقات حول شكاوى مقدمة لهيئة الرقابة التي أصدرت قرارًا بالإيقاف الاحتياطي قبل شهرين.

وقد باشر الدكتور جمال الزروق عمله بديوان اللجنة الأولمبية الليبية بعد صدور قرار هيئة الرقابة، بحسب صفحة عضو الإعلام باللجنة الأولمبية عبد اللطيف الرباع عبر «فيسبوك».

وأكد الرباع أن رئيس اللجنة الأولمبية الدكتور جمال الزروق  قال: «بقدر ما أزعجني الإجراء كونه كيديًّا بقدر ما أسعدتني نتائج التحقيقات التي لم تثبت أي تجاوزات إدارية أو مالية لأنها ليست موجودة أصلًا».

جمال الزروق في اجتماع سابق (أرشيفية : الإنترنت)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

محترف تونسي ينضم إلى صفوف الاتحاد
رياضة محلية
الولايات المتحدة تقترب من عتبة 500 ألف وفاة بـ«كورونا»
دولى
الوسط الرياضي يحتفل بتأهل «الأهلي بنغازي» إلى دور المجموعات بكأس «الكونفيدرالية»
رياضة محلية
تغطية خاصة للذكرى العاشرة لثورة 17 فبراير
فيديو
تعرف على جديد كيا 2022
سيارات
قناة أميركية تكشف العقوبات المرجح تسليطها على مؤسس «بلاك ووتر» بعد ثبوت تورطه في...
ليبيا
الرئيس السابق لـ«الشاباك» يتخوف من «زوال إسرائيل» خلال 40 عاما
دولى
«غلوبال وايتنس» تكشف كيف خسرت ليبيا ملايين الدولارات سنويا بالاحتيال عبر منظومة ...
ليبيا
العلاقي: «المحاصصة» خطر يهدد ليبيا.. والثورة أخفقت لعدم وجود إرادة سياسية
ليبيا
تحديث «ويندوز-10».. ما الجديد؟
علوم وتكنولوجيا
جريدة «الوسط»: تحديات محلية ودولية في انتظار السلطة الجديدة
ليبيا
وليامز وفيلتمان يحددان 5 مهام للحفاظ على زخم العملية السياسية في ليبيا
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

حلم ريال مدريد في مبابي وهالاند بـ 852 مليون يورو