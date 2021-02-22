43 لاعبا في بطولة الكرة الحديدية التنشيطية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الإثنين 22 فبراير 2021, 11:27 صباحا
جانب من بطولة الكرة الحديدية التنشيطية (إنترنت)

نظم الاتحاد الليبي للكرة الحديدية بطولة تنشيطية مفتوحة بصالة المنتخبات بطرابلس، بمشاركة 43 لاعبًا، وجاءت النتائج النهائية للبطولة على النحو التالى:

1- تخصص الرافا
توج بأول الترتيب اللاعب راشد سويسي، وجاء ثانيًا عبدالمهيمن الزنتوتي، وثالثًا فراس الزليطني.
 
2- تخصص القصير (الدقة)
توج بأول الترتيب مهاب كريش برصيد 25 نقطة، وجاء ثانيًا أحمد النفاتي برصيد 23 نقطة، وثالثًا عزالدين حمودة برصيد 13 نقطة.

3- التقليدي فردي
توج بأول الترتيب أحمد النفاتي، وجاء ثانيًا عزالدين حمودة، وثالثًا عبدالرحمن شليق.

4- تخصص الطويل (التصاعدي)
توج بأول الترتيب ضياء القماطي، وجاء ثانيًا علي الصغير، وثالثًا مالك القماطي.

5- التقليدي فردي
توج بأول الترتيب أحمد شهاب، وجاء ثانيًا حمزة عبدالرسول، وثالثًا عزام الصغير.
 
6- تخصص (الدقة)
توج بأول الترتيب وسيم صداع، وجاء ثانيًا علي الصغير، وثالثًا زياد الزليطني.

وعلى هامش البطولة، افتُتح معرض توثيقي عرضت فيه صور توثيقية منذ تأسيس الاتحاد الليبي للكرة الحديدية في العام 2009 والكؤوس والميداليات التي توج بها الرياضيون والمنتخبات الوطنية للكرة الحديدية.

جانب من بطولة الكرة الحديدية التنشيطية (إنترنت)
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