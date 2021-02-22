تأهل بوركينا فاسو وأفريقيا الوسطى وتونس لربع نهائي شباب أفريقيا وترقب موريتاني

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الإثنين 22 فبراير 2021, 11:18 صباحا
منتخب تونس يتأهل في بطولة أفريقيا للشباب (إنترنت)

جرت أمس الأحد بموريتاتيا مباراتان في بطولة أفريقيا لكرة القدم للشباب تحت 20 عامًا، انتهتا بفوز بوركينا فاسو على ناميبيا بهدف نظيف، بينما فاز منتخب أفريقيا الوسطى على تونس بهدفين مقابل هدف.

هدفا أفريقيا الوسطى جاءا في الدقيقتين السادسة والثامنة من بداية المباراة، بإمضاء اللاعبين جومبيفي ويابيدي، وجاء هدف تونس في الدقيقة الثالثة والعشرين، بإمضاء اللاعب شهاب العبيدي من ضربة جزاء.

بهذه النتائج تصدر منتخب بوركينا فاسو المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، وجاء منتخب أفريقيا الوسطي ثانيًا بأربع نقاط، وبنفس رصيد النقاط الأربع جاءت تونس في المركز الثالث، وأخيرًا ناميبيا بنقطة واحدة.

وبهذا ضمنت منتخبات بوركينا فاسو وأفريقيا الوسطي أول وثاني المجموعة وتونس كأفضل فريق ثالث.

ويتجدد الموعد اليوم الإثنين مع مباراتين في المجموعة الثالثة، حيث تلتقي منتخب غانا مع غامبيا والمغرب تواجه تنزانيا.

وقبل المباراتين كانت الصدارة لغانا والمغرب بأربع نقاط لكل منهما، ومن خلفهما غامبيا وتنزانيا بنقطة واحدة.

وتتجه أنظار الموريتانيين اليوم إلى مباراة غانا وغامبيا، في حالة فوز غانا ستستأهل موريتانيا رفقة تونس إلى الدور ربع النهائي كأفضل فريقين في الترتيب الثالث.

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