الوسط الرياضي يحتفل بتأهل «الأهلي بنغازي» إلى دور المجموعات بكأس «الكونفيدرالية»

فريق الأهلي بنغازي. (المركز الإعلامي)

علق عدد من متابعي الوسط الرياضي الليبي، على تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي «الأهلي بنغازي»، إلى دور المجموعات بكأس الكونفيدرالية الأفريقية لكرة القدم، على حساب نظيره «موتيما بيمبي» الكونغولي بركلات الترجيح (8-7) بعد تعادله في الوقت الأصلي (1-1)، في إياب دور الـ32 مكرر للمسابقة.

وتابع الوسط الرياضي الليبي، باهتمام بالغ، خبر ترشح «الأهلي بنغازي، لدوري المجموعات، حيث يعتبر إنجازًا للكرة الليبية، وعودة شيء من الأمل للفرق الليبية بعد اقتناص ورقة الترشح من الكونغو.

مدير الكرة بالنادي الأهلي، ناصر فكرون، اعتبر الترشح إنجازًا مع الكبار، وقال على صفحته الشخصية بموقع «فيسبوك» إن هذا هو الأهلي الذي تأهل إلى المجموعات مع الكبار.

ونيس المغربى إداري الأهلي السابق، كتب «ألف مبروك ترشح فريقنا لدوري المجموعات.

المعلق الرياضي الدكتور عصام الدناع، كتب على صفحته الشخصية بـ«فيسبوك»: «أثبت المدرب أنه مدرب واعٍ ومتمكن وصبور، وأعرف حنكة الطاقم الإداري والأهلي وحد الليبين اليوم ونشر الفرحة».

أما الصحفي الرياضي فيصل الأصبيعي فكتب منشورًا على صفحته الشخصية بـ«فيسبوك»، قال فيه: «الأهلي المشوار الطويل، وبعد ماراثون ركلات الترجيح يترشح للمجموعات».

هدف المباراة الأول للفريق الكونغولي جاء في الدقيقة 45 من زمن الشوط الأول، أما هدف التعادل لفريق «الأهلي بنغازي» فجاء في الدقيقة 86 عن طريق طه الشريف، الذي أضاع هدفًا محققًا، وهدف الفوز في آخر دقائق الوقت بدل الضائع، مما دعا حكم المباراة الرواندي إلى الاحتكام لركلات الترجيح، التي ابتسمت لممثل ليبيا بنتيجة 8 مقابل 7.

وبهذه النتيجة يتأهل فريق «الأهلي بنغازي» إلى دوري المجموعات، ويغادر الفريق الكونغولي هذه المسابقة.