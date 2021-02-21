التعادل يحسم مواجهة المحلة ورفيق في انطلاق الأسبوع الرابع من الدوري الممتاز

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأحد 21 فبراير 2021, 07:50 مساء
فريق المحلة. (المركز الإعلامي)

جرت مساء اليوم مباراة واحدة ضمن منافسات الأسبوع الرابع من الدوري الليبي لكرة القدم الممتاز، جمعت بين فريقي المحلة وضيفه رفيق ضمن المجموعة الثانية على أرضية ملعب طرابلس الدولى.

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف، حيث بادر المحلة بالتسجيل في الدقيقة الرابعة من بداية الشوط الأول، وعدل لرفيق المحترف الكاميروني دانيال بادي في الدقيقة 25 من زمن الشوط الأول أيضًا.

بهذه النتيجة أضاف كل فريق نقطة في رصيده، حيث أصبح المحلة بـ3 نقاط ورفيق بـ4 نقاط.

وتجرى غدًا مباراتان في المجموعة الأولى، الأنوار يلتقي الهلال على أرضية ملعب شهداء بنينا، ويدخل الأول هذه المباراة وفي رصيده نقطة واحدة، ويدخل الهلال هذه المباراة وفي رصيده 4 نقاط.

المباراة الثانية من المجموعة الثانية ستجمع أبوسليم والخمس على أرضية ملعب طرابلس الدولي، ويدخل أبو سليم المباراة ولديه 4 نقاط، والخمس لديه 5 نقاط.

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