الأهلي بنغازي يعبر «موتيما» الكونغولي لدور المجموعات ببطولة الكونفيدرالية

جانب من مباراة الذهاب بين الأهلي بنغازي ونظيره «موتيما» الكونغولي بالكونفيدرالية. (المركز الإعلامي)

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي «الأهلي بنغازي»، إلى دور المجموعات بكأس الكونفيدرالية الأفريقية لكرة القدم، على حساب نظيره «موتيما» بيمبي الكونغولي بركلات الترجيح (8-7) بعد تعادله (1-1)، في إياب دور الـ32 مكرر للمسابقة.

هدف المباراة الأول للفريق الكونغولي جاء في الدقيقة 45 من زمن الشوط الأول، أما هدف التعادل لفريق «الأهلي بنغازي» فجاء في الدقيقة 86 عن طريق طه الشريف، الذي أضاع هدفًا محققًا، وهدف الفوز في آخر دقائق الوقت بدل الضائع، مما دعا حكم المباراة الرواندي إلى الاحتكام لركلات الترجيح، التي ابتسمت لممثل ليبيا بنتيجة 8 مقابل 7.

وبهذه النتيجة يتأهل فريق «الأهلي بنغازي» إلى دوري المجموعات، ويغادر الفريق الكونغولي هذه المسابقة.