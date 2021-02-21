5 انتصارات وتعادل في دوري كرة القدم المصغرة

جانب من مباريات كرة القدم المصغرة. (إنترنت)

جرت أمس ست مباريات في الدوري الليبي لكرة القدم المصغرة، انتهت خمس منها بالفوز، وواحدة بالتعادل، وجاءت النتائج المسجلة كالتالي:

بالمنطقة الثالثة فاز الإشعاع على النصر بثلاثة أهداف مقابل هدف، والأفريقي يفوز على الجهاد بهدفين لصفر.

وفي المنطقة الرابعة فاز التحدي طرابلس على حي دمشق بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وفي المنطقة الخامسة فاز الازدهار القلعة على المسيرة بهدفين لهدف، كما فاز يفرن على النصر الزنتان بأربعة أهداف مقابل ثلاثة. وتعادل الوحدة ويفات مع النضال كاباو بهدفين لمثليهما.

وغدًا الإثنين سيتجدد الموعد مع ثلاث مباريات بالمنطقة الأولى، حيث يواجه دارنس نظيره اتحاد الفتائح، بملعب دارنس، وفي المنطقة الخامسة نجوم صبراتة يواجه نجوم صرمان بملعب صبراتة، وبملعب صرمان نجوم الصابرية يتبارى مع الانتفاضة.