5 انتصارات وتعادل في دوري كرة القدم المصغرة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأحد 21 فبراير 2021, 06:18 مساء
جانب من مباريات كرة القدم المصغرة. (إنترنت)

جرت أمس ست مباريات في الدوري الليبي لكرة القدم المصغرة، انتهت خمس منها بالفوز، وواحدة بالتعادل، وجاءت النتائج المسجلة كالتالي: 

بالمنطقة الثالثة فاز الإشعاع على النصر بثلاثة أهداف مقابل هدف، والأفريقي يفوز على الجهاد بهدفين لصفر.

وفي المنطقة الرابعة فاز التحدي طرابلس على حي دمشق بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وفي المنطقة الخامسة فاز الازدهار القلعة على المسيرة بهدفين لهدف، كما فاز يفرن على النصر الزنتان بأربعة أهداف مقابل ثلاثة. وتعادل الوحدة ويفات مع النضال كاباو بهدفين لمثليهما.

وغدًا الإثنين سيتجدد الموعد مع ثلاث مباريات بالمنطقة الأولى، حيث يواجه دارنس نظيره اتحاد الفتائح، بملعب دارنس، وفي المنطقة الخامسة نجوم صبراتة يواجه نجوم صرمان بملعب صبراتة، وبملعب صرمان نجوم الصابرية يتبارى مع الانتفاضة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تغطية خاصة للذكرى العاشرة لثورة 17 فبراير
فيديو
الأرجنتين: وزيرة جديدة للصحة بعد فضيحة تتعلق بتوزيع اللقاحات ضد كورونا
دولى
«فرانس برس»: ترامب يلقي أول خطاب منذ مغادرته البيت الأبيض الأسبوع المقبل
دولى
ليفانتي يقدم خدمة لريال مدريد وبرشلونة بإسقاط أتلتيكو لأول مرة منذ 72 مباراة
رياضة عالمية
الرئيس السابق لـ«الشاباك» يتخوف من «زوال إسرائيل» خلال 40 عاما
دولى
السعودية تستثمر 20 مليار دولار في الصناعة العسكرية خلال العقد المقبل
دولى
«غلوبال وايتنس» تكشف كيف خسرت ليبيا ملايين الدولارات سنويا بالاحتيال عبر منظومة ...
ليبيا
العلاقي: «المحاصصة» خطر يهدد ليبيا.. والثورة أخفقت لعدم وجود إرادة سياسية
ليبيا
عكس التيار: العوائق أمام الانتخابات وخارطة الطريق إليها
فيديو
الدوري التونسي يستحوذ على 30 لاعباً ليبياً في آخر ثلاثة مواسم
رياضة محلية
بعضها غريب وآخر صادم.. ثورة 17 فبراير في اعترافات قادة دول غربية
ليبيا
جريدة «الوسط»: تحديات محلية ودولية في انتظار السلطة الجديدة
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

من ألمانيا.. نافذة نور لمصابين بالعمى