«التير» طبيب مسالك بولية طرق باب التحكيم في الدوري الليبي

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | الأحد 21 فبراير 2021, 04:14 مساء
الطبيب محمد التير (إنترنت)

يعول التحكيم الليبي في كرة القدم على جيل جديد من الحكام الشباب يكون امتدادا للجيل السابق، ومن هؤلاء الحكام الحكم المساعد الطبيب محمد التير الذي يجمع بين عشق التحكيم ومهنة الطب باعتباره دكتور مسالك بولية، وهو في سن الثلاثين ويخوض موسمه الكروي الرابع في عالم التحكيم ضمن الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

من جانبه قال الحكم الدكتور محمد التير في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» اليوم الأحد «أطمح للمرتبة الدولية، وأن يكون اسمي ضمن الحكام الدوليين، فأقسم وقتي بين التدريبات للمحافظة على اللياقة البدنية وإدارة المباريات وعملي الخاص كطبيب، حيث أعمل في مستشفى الخضراء الحكومي».

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