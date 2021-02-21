المحلة يستضيف رفيق وعقوبات على الأنوار والأهلي طرابلس في الدوري الليبي

فريق المحلة الليبي (أرشيفية : الإنترنت)

تنطلق اليوم الأحد بملعب طرابلس الجولة الرابعة للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم بمباراة المحلة وضيفه رفيق، بإدارة الحكم عبدالحكيم قشيره والمساعدين أحمد عوينة وفيصل بن علي، والحكم الرابع بشير العربي، والمراقب عوض الككلي.

يذكر أن رفيق في رصيده ثلاث نقاط من ثلاثة تعادلات، والمحلة بنقطتين من ثلاث مباريات.

في الوقت نفسه أصدرت لجنة المسابقات القرار رقم 5، والذى تضمن معاقبة فرق الأنوار ورفيق والأهلي طرابلس بغرامة مالية قدرها ألف دينار على كل منهم، تطبيقا للمادة 50 فقرة 3 من لائحة الجزاءات.

وتضمن القرار أيضا معاقبة الرياضيين أحمد محمد عبدالسلام وفرج عبدالحفيظ مبارك من نادي التعاون، ومحمد سعيد العباني من نادي الشط بالإيقاف عن اللعب مع فرقهم مباراة واحدة تطبيقا للمادة 13 من لائحة الجزاءات.