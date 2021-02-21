تأهل الكاميرون وأوغندا لربع نهائي أفريقيا للشباب

منتخب الكاميرون للشباب (إنترنت)

جرت أمس السبت بموريتانيا ضمن بطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 20 عاما آخر مباراتين في الدور الأول بالمجموعة الأولى، فعلى الملعب الأولمبي بنواكشوط تغلب منتخب أوغندا على صاحب الأرض موريتانيا بهدفين مقابل هدف.

بادر المنتخب الموريتاني بالتسجيل في الدقيقة 40 عن طريق لاعبه سيلا سنغاري من ضربة جزاء، وفي الدقيقة 60 تمكن أوغندا من التعديل بهدف لاعبه ستيفن سيروادا، وقبل انتهاء المباراة بثلاث دقائق تمكن أوغندا من إضافة هدف ثان بإمضاء لاعبه كاكوزا لتنتهى المباراة بفوز أوغندا بهدفين لهدف.

وفي مباراة ثانية التي أقيمت في نفس التوقيت على ملعب شيخا بيديا، تغلب منتخب الكاميرون على موزمبيق بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف، جاءت أهداف الكاميرون عن طريق إيتيان ايتو، وسجل هدفين، وكيفين ميلا وعبدالله هدف لكل منهما.

وبعد هذه النتائج تأهل منتخب الكاميرون للدور الربع نهائي بالعلامة الكاملة 9 نقاط من ثلاث مباريات، وتأهل منتخب أوغندا ثاني المجموعة برصيد ست نقاط، وجاء منتخب موريتانيا ثالثا بثلاث نقاط، وموزمبيق رابعا دون نقاط.

واليوم الأحد يتجدد الموعد مع مباراتين بالبطولة، لفرق المجموعة الثانية، تقامان في نفس التوقيت التاسعه مساء، منتخب بوركينا فاسو يلتقي ناميبيا، وتونس تتبارى مع أفريقيا الوسطى، وقبل المباراتين، بوركينا فاسو وتونس بأربع نقاط لكل منهما، ومن خلفهما أفريقيا الوسطي وناميبيا بنقطة واحدة لكل منهما.