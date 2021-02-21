معيوف يمثل ليبيا في عالمية رماية الخرطوش

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأحد 21 فبراير 2021, 01:17 مساء
شعار البطولة (إنترنت)

تأكد مشاركة ليبيا في بطولة كأس العالم للرماية بالخرطوش التى تستضيفها مصر بداية من الأربعاء المقبل بميدان الرماية بنادي الصيد بمدينة أكتوبر، وسيمثل ليبيا في المحفل العالمي الرامي أحمد معيوف.

يشار إلى أن البطولة ستتواصل حتى الرابع من مارس المقبل بمشاركة قرابة 400 رام ورامية، يمثلون دول ليبيا وكندا والأرجنتين وأرمينيا وتشيلى وكولمبيا وكرواتيا وقبرص والتشيك والدنمارك.

أيضا تشارك إسبانيا واليونان والهند وكازاخستان والسعودية والكويت ولبنان ولوكسمبرج والمغرب والنرويج وبيرو وبولندا وقطر ورومانيا وروسيا وسلوفينيا والسودان وسلوفاكيا وسورية والإمارات وأوكرانيا ومصر مستضيف البطولة.

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