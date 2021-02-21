عمار يتوج بكأس الديوانية للشطرنج

تتويج في شطرنج الديوانية (إنترنت)

أسدل الستار أمس السبت على بطولة الديوانية للشطرنج، وجاءت أبرز نتائج الجولة التاسعة والأخيرة لتشهد فوز رامي عمار على أحمد نصرالدين، وفوز محمد السورى على حسام غليو، وفوز عبدالله الفيتوري على خالد جعفر، ورمضان فكرون على محمد حميده، وعمر فطيس على فيصل زقطه، وعبدالمنعم دعدوش على عادل بنور، وحمدي العقوري على علاء الدين الشريف.

توج لاعب نادي الاتحاد رامي عمار بكأس البطولة ومبلغ 2500 دينار برصيد 7.5 نقطة، وبكسر التعادل جاء تتويج اللاعب محمد السورى بكأس الترتيب الثاني ومبلغ 2000 دينار برصيد 7.5 نقطة، وتوج اللاعب عبدالله الفيتوري بكأس الترتيب الثالث ومبلغ 1500 برصيد 7 نقاط، وجاء رابعا الناشئ عمر فطيس برصيد 6 نقاط، وخامسا خالد جعفر برصيد 6 نقاط، وسادسا رمضان فكرون 6 نقاط، وسابعا أحمد نصرالدين 6 نقاط، وثامنا عبدالعزيز بن ناصر 6 نقاط، وتاسعا حسام غليو 5.5 نقطة، وعاشرا حمدي العقوري 5.5 نقطة.

ساهم في إدارة بطولة الديوانية للشطرنج هاشم النعمي وحكام صالة ستار عيساوي وصلاح فطيس وعبدالله عيساوي، وفي ختام البطولة أقيم حفل التتويج بحضور رئيس الهيئة العامة للثقافة حسن أونيس ورئيسي ناديي السويحلي والاتحاد المصراتي، وممثل شركة الديوانية ووزعت فيه الكؤوس والجوائز وشهادات التقدير على اللاعبين المتفوقين والحكام المساهمين في إنجاح البطولة.