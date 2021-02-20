تحدٍ فاصل ينتظر «الأهلي بنغازي» أمام «موتيما» في كينشاسا.. الأحد

مباراة الأهلي بنغازي أمام موتيما في القاهرة (صفحة الأهلي بنغازي عبر فيسبوك)

فرط فريق «الأهلي بنغازي» لكرة القدم، الممثل الوحيد للكرة الليبية في بطولات الأندية على المستوى القاري، في فرصة فوز ثمين كان في متناوله أمام ضيفه فريق «موتيما» الكونغولي ليكتفي بالتعادل الإيجابي بهدف لهدف في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأحد الماضي بملعب بتروسبورت بالقاهرة ضمن ذهاب الدور الثاني والثلاثين مكرر من ملحق بطولة الكونفدرالية، وجاءت بداية ممثل الكرة الليبية مبشرة ومثالية حين نجح في ترجمة سيطرته وأفضليته إلى نتيجة، ليتقدم بهدف سريع عن طريق لاعبه الشامخ العبيدي بعد تلقيه تمريرة على طبق من ذهب من المهاجم السريع جبريل مرسال.

كان يمكن للأهلي بنغازي أن يعزز هدفه بهدف ثانٍ يمنحه الكثير من الثقة والاطمئنان، لكن لاعبه عبد الله العرفي أهدر فرصة هدف الفوز الثاني من ركلة جزاء ارتطمت بالقائم الأيسر لمرمى الفريق الكونغولي، وكان لضياع هذه الركلة أثر سلبي كبير، إذ جعلت الفريق الضيف يستيقظ وينتعش، حيث بدأ يتحرك بفعالية، ضاغطاً على مرمى «الأهلي بنغازي» خلال أغلب فترات الشوط الثاني، مستفيداً من جاهزيته البدنية لينجح في تعديل النتيجة برأسية مهاجمه كابونغو، إثر هفوة دفاعية، ولم يطرأ جديد في باقي دقائق المباراة التي غلب عليها طابع الاندفاع البدني القوي الذي جعل ممثل الكرة الليبية يفقد جهود أكثر من لاعب لينتهي الحوار الأول بين الفريقين بالتعادل بهدف لهدف في انتظار مباراة العودة الحاسمة بملعب كينشاسا، الأحد المقبل، من أجل حسم بطاقة الترشح لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية، ويحتاج ممثل الكرة الليبية إلى الفوز أو التعادل الإيجابي بأكثر من هدف لحسم بطاقة العبور.

الإدارة تواصل الرهان على المدرسة الصربية بقيادة المدير الفني ديغان أرسوف ومعاونيه ماركو والربيعي وألكسندر

شهدت مبارة «الأهلي بنغازي» وضيفه «موتيما» الكونغولي مغادرة مبكرة للمدافع بوبكر بوعقيلة لتعرضه لإصابة قد تحرمه من الظهور والمشاركة في مباراة الإياب، بينما ستشهد مباراة العودة عودة نجم وسط الميدان محمد فتحي الشهير بمانديلا، الذي غاب عن لقاء الذهاب الأول نتيجة الإيقاف وضمت تشكيلة فريق «الأهلي بنغازي» كلاً من جواد رزق حارس المرمى، وقائد الفريق بوبكر بوعقيلة وطاهر بن عامر وسعيد النايلي والمعتصم التائب والشامخ العبيدي وعبد الله العرفي وسفيان بن عمران وجبريل مرسال وطه الشريف وإبراهيم بودبوس وأحمد شلبي، وهو نفس الإطار الذي سيتحرك فيه الجهاز الفني بقيادة الصربي ديغان أرسوف كمدير فني، ويعاونه ميلك ماركو مساعداً أول، بجانب أنيس الربيعي مساعداً ثانياً، وكيرشك ألكسندر معداً بدنياً، وستيفان رادولوفيتش مدرب حراس، وفلاديمير انتونوفيتش طبيباً.

وكان فريق «الأهلي بنغازي» ضرب موعداً مع التحدي الأفريقي، بعد أن قادته الظروف لتحمل مسؤولية الدفاع عن سمعة الكرة الليبية على صعيد الأندية، بعد خروج النصر من دوري الأبطال، والأهلي طرابلس والاتحاد من «الكونفدرالية»، ليتحول «الأهلي بنغازي» من دوري الأبطال إلى دور الـ32 مكرر في بطولة «الكونفدرالية»، حيث وضعته القرعة في مواجهة فريق «موتيما» ممثل الكونغو الديمقراطية، ويدور لقاء العودة الحاسم بملعب العاصمة كينشاسا في 21 من نفس الشهر.

يأتي هذا بعد أن ودع فريق «الأهلي بنغازي» دوري الأبطال بشكل درامي، بعد أن خسر بشرف وبصعوبة بالغة أمام «الترجي» التونسي على ملعبه في راديس، الذي تأهل إلى مرحلة المجموعات، عقب فوزه الثمين والمثير (3 - 2) على ضيفه «الأهلي بنغازي»، ضمن إياب دور الـ32 للمسابقة القارية، وكان لقاء الذهاب الذي جرى بملعب «بترو سبورت» في العاصمة المصرية، القاهرة، الذي اتخذه الفريق الليبي ملعباً له، قد انتهى بالتعادل دون أهداف قبل أسبوعين، وبادر «الترجي» بالتسجيل عبر لاعبه غيلان الشعلالي من ركلة جزاء، لكن «الأهلي بنغازي» أحرز هدف التعادل عبر سعيد النايلي.

تأهل الفريق الكونغولي لهذا الدور عقب إقصائه بطل أنغولا فريق أونزي برافوس بعد فوزه ذهاباً بهدف ثم جدد فوزه إياباً بهدفين لهدف، وكان فريق «موتيما» حل في المرتبة الثالثة لبطولة الدوري الكونغولي الموسم الماضي، وهو المركز الذي أهله لتمثيل بلاده في بطولة «الكونفدرالية»، التي يشارك في منافساتها للمرة الرابعة توالياً، وكان خلال الموسم الماضي بلغ دور المجموعات.

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دخل «الأهلي بنغازي» أولى مواجهاته في مسابقة الدوري العام الممتاز، العائد بعد غياب طويل، حيث التقى جاره الهلال في ديربي ساخن وفاز بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة الوحيدة التي خاضها بالدوري المحلي رقم 46، ليسافر بعدها الفريق إلى العاصمة المصرية، القاهرة، للدخول في معكسر خارجي، بعد أن ضرب الموعد الأفريقي، وتراهن إدارة نادي «الأهلي بنغازي» على المدرسة التدريبية الصربية، حيث يعد فريق «الأهلي بنغازي» وصيف بطل النسخة الأخيرة، فبعد أن سجل ظهوره في آخر مشاركة له في دوري أبطال العرب بقيادة جزائرية للراحل رشيد بلحوت عاد للمدرسة التدريبية الصربية التي ربطته بها علاقة قديمة تعود لأكثر من أربعة عقود، حيث كان المدرب الأسكندر كابتينافوتش أول مدرب صربي يدرب الأهلي ويقود الفريق محلياً وقاده للتتويج الثالث ببطولة الدوري الليبي في منتصف السبعينات، فيما كان مواطنه دراقان آخر مدرب صربي يقود «الأهلي بنغازي» العام 2009، حيث قاده محلياً وعربياً وساهم في قيادته لنهائي بطولة شمال أفريقيا أمام فريق الصفاقسي التونسي، كما تعاقدت إدارة النادي مع عدد من اللاعبين الجدد أبرزهم الحارس مراد الوحيشي والشامخ العبيدي وإبراهيم المنتصر وسعيد النائلي وبوبكر بوعقيلة والمهاجم طه الشريف والمدافع حامد الثلبة والمدافع الدولي أحمد شلبي وجبريل مرسال وإبراهيم بودبوس وسعد جبارة.