منتخب ليبيا في المركز 111 عالميا

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | السبت 20 فبراير 2021, 05:22 مساء
المنتخب الوطني الليبي الأول لكرة القدم (أرشيفية : إنترنت)

حل المنتخب الوطني الليبي الأول لكرة القدم في المركز 111 عالميًّا و25 أفريقيًّا و16 عربيًّا وفقًا لتصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عن شهر فبراير الجاري.

وحافظ المنتخب التونسي على موقعه في صدارة المنتخبات العربية بالنسخة الجديدة من التصنيف، حيث ظل في المركز السادس والعشرين، وجاء في المرتبة الثانية بين المنتخبات الأفريقية بعد المنتخب السنغالي، وحلت منتخبات الجزائر والمغرب ومصر في المراتب التالية خلف تونس واحتلت المراكز 31 و33 و49 على الترتيب عالميًّا.

وحافظت بلجيكا على صدارة المنتخبات العالمية برصيد 1780 نقطة، مقابل 1755 نقطة للمنتخب الفرنسي حامل اللقب العالمي، و1743 نقطة لنظيره البرازيلي، حيث تأتي فرنسا والبرازيل في المركزين الثاني والثالث على الترتيب.

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