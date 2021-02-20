الرعيض رئيسا للاتحاد الليبي للكاراتيه

الرعيض رئيسا للاتحاد الليبي للكاراتيه (إنترنت)

شهد الخميس الماضي بقاعة جامعة بنغازي، فرع مدينة سلوق، انتخاب مجلس إدارة الاتحاد الليبي للكاراتيه، وكان عدد القوائم (2)، حيث فازت القائمة الأولى بعدد (24) برئاسة المهندس جمال الرعيض وتحصلت القائمة الثانية على صوت (1) وامتنع صوت (1) عن الانتخاب بوضع الورقة فارغة.

سبق وأعلنت لجنة الإشراف على انتخابات المكتب التنفيذي للاتحاد الليبي للكاراتيه فتح باب الترشح، وقبول قوائم ملفات المترشحين اعتبارًا من السادس وحتى الحادي عشر من فبراير الجاري، ووفق الشروط الواردة في النظام الأساسي للاتحاد.

وسلِّمت القوائم وملفات المترشحين إلى لجنة الإشراف على العملية الانتخابية بمقري الاتحاد بطرابلس وبنغازي، ومن ضمن المستندات المطلوبة للمترشحين الرقم الوطني المترشح، وشهادة الحالة الجنائية، وصورة من شهادة الحزام الأسود 1 دان فما فوق، واستمارة الترشح، وشهادة إثبات المستوى.