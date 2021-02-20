الأهلي بنغازي يبحث عن ورقة التأهل الأفريقي في الكونغو

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | السبت 20 فبراير 2021, 05:17 مساء
فريق الأهلي بنغازي (صفحة الأهلي بنغازي عبر فيسبوك)

تجرى مساء غدٍ الأحد، بالكونغو بملعب الشهداء بكنشاسا، مباراة العودة بين فريقي الأهلي بنغازي ممثل ليبيا الوحيد في المنافسات الأفريقية، مع فريق موتيما الكونغولي في إياب كأس الكونفدرالية.
وقد أجرى فريق الأهلي أمس الأول تدريبًا له بملعب الشهداء بكنشاسا الذي يحتضن اللقاء.

فريق الأهلي بنغازي فرط في فوز سهل في مباراة الذهاب التي جرت بالقاهرة وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف، وفي حاجة للفوز أو التعادل بأكثر من هدف لضمان التأهل.

كانت بعثة الأهلي بنغازي وصلت الخميس للعاصمة الكونغولية، كينشاسا، بعد رحلة شاقة استغرقت أكثر من 12 ساعة من القاهرة إلى إثيوبيا وصولاً للكونغو.

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