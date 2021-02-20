الرياني يعلن قائمة منتخب كرة القدم المصغرة

أعلن مدرب المنتخب الليبي لكرة القدم المصغرة، علي الرياني، قائمة اللاعبين الذين تم اختيارهم للتجمع الأول للمنتخب الوطني وهم: حمد جبريل عبدالكريم وحمد عمر المغربي ويوسف احميدة عبدالسلام وعبدالحميد أحمد البكباك ورمضان إبراهيم الدرناوي وأيمن إبراهيم الشامي وأشرف مفتاح فرج وإبراهيم عبدالله الشحومي وحسام مصطفى التومي وأكرم أحمد التواتي.

ضمت القائمة أيضًا عبدالحكيم أوحيدة وفاضل زكي سليك ومحمد بشير المقري وعلي مصباح الشوشان ومحمد سليمان التائب ومحمد رجب امحمد علي وإبراهيم العربي مشعال ومحمد خميس إبراهيم وفراس مصباح أبوخشيم وإبراهيم محمد إبراهيم ورضا فتحي المغربي.

وسيدخل المنتخب الوطني في معسكر آخر ابتداءً من يوم 26 فبراير الجاري بمدينة طرابلس.