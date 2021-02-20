البكباك رئيسا للجنة العليا لبطولة طائرة أمم أفريقيا تحت 21 عاما

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | السبت 20 فبراير 2021, 04:27 مساء
الاجتماع الفني برئاسة عدنان البكباك (إنترنت)

عُقد، أمس الجمعة بالعاصمة المصرية القاهرة، الاجتماع الفني وقرعة بطولة الأمم الأفريقية للكرة الطائرة تحت 21 عامًا برئاسة رئيس الاتحاد الليبي ونائب رئيس الاتحاد الأفريقي عدنان البكباك بمشاركة 4 منتخبات هي: مصر والمغرب والكاميرون والكونغو.

تنطلق البطولة، اليوم السبت، بلقاء يجمع المغرب والكاميرون, فيما تواجه مصر الكونغو، وتستمر البطولة لمدة أربعة أيام يتأهل منها أول وثاني الترتيب إلى بطولة العالم.

البطولة هي أولى البطولات الأفريقية التي تقام بعد توقف جميع البطولات القارية بسبب جائحة كورونا، وفي تصريح للبكباك، بحسب صفحة الاتحاد الليبي للكرة الطائرة، وأكد أن الاتحاد الأفريقي شرع في وضع روزنامة البطولات الأفريقية التي تنطوي تحت مظلته، حيث كانت البداية بهذه البطولة وهي استكمال لتصفيات البطولة قبل توقف النشاط.

كما أكد أن ليبيا ستكون لها مشاركات قادمة في البطولات، وقد تستضيف أحدى البطولات وهو ما ستتم دراسته مع أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الليبي في الفترة المقبلة.

عدنان البكباك (إنترنت)
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