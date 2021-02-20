عمار والسوري في صدارة «شطرنج الديوانية»

منافسات الشطرنج الليبي (إنترنت)

جرت أمس الجمعة بمدينة مصراتة الجولة الثامنة لبطولة الديوانية للشطرنج، وفي أبرز النتائج فوز محمد السوري تصنيف 2018 على عزالدين رحومة 1709، وفوز خالد جعفر 1754على فيصل زقطه 1673، وفوز أحمد نصرالدين 1709 على محمد كرناف عزالدين 1817، وتعادل المتصدرين رامي عمار 2035 مع عبدالله الفيتوري 1918، كما تعادل عمر فطيس 1422 مع رمضان فكرون 1817.

بات رامي عمار في الصدارة برصيد 6.5 نقطة وبفارق كسر التعادل على اللاعب محمد السوري 6.5، ومن خلفهما ثلاثة لاعبين برصيد ست نقاط وهم: عبدالله الفيتوري وخالد جعفر وأحمد نصرالدين، وسادسا حسام غليو 5.5 نقطة، وسابعا عمر فطيس خمس نقاط، وثامنا عزالدين رحومة خمس نقاط، وتاسعا رمضان فكرون خمس نقاط، وعاشرا فيصل زقطة خمس نقاط.

وفي أهم مباريات الجولة التاسعة والأخيرة للبطولة رامي عمار يلتقي أحمد نصرالدين، ومحمد السوري يتبارى مع حسام غليو، وعبدالله الفيتوري يلتقي خالد جعفر، وعز الدين رحومة مع عبدالعزيز بن ناصر، ومحمد حميده يواجه رمضان فكرون، وعمر فطيس يلتقي فيصل زقطة.