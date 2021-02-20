النتائج الكاملة لبطولة فبراير للجولف

منافسات الجولف (إنترنت)

نظم الاتحاد الليبي للجولف على ملعب نسيم البحر بتاجوراء، بطولة فبراير للجولف للفئات البراعم والأشبال والأواسط والدرجتين الأولى والثانية كبار. وجاءت النتائج النهائية للفئات على النحو التالى:

1- البراعم

توج ببطولة البراعم اللاعب حمد فرج ساسي، عدد الضربات 39 ضربة، وجاء ثانيا اللاعب طه حسين بوعرقوب، عدد الضربات 48 ضربة، وثالث الترتيب نضال إدريس حبارات، عدد الضربات 49 ضربة، ورابعا ياسين عبدالله حبارات، عدد الضربات 55 ضربة، وخامسا محمد مصطفى الديب، عدد الضربات 58 ضربة، وسادسا ليث مفتاح حبارات، عدد الضربات 59 ضربة.

2- الأشبال

توج ببطولة الأشبال تحت 15 عاما، اللاعب محمد علي ساسي، عدد الضربات 43 ضربة، وجاء ثانيا اللاعب همام محمد القوي، عدد الضربات 46 ضربة، وثالثا اللاعب محمد حسين بوعرقوب، عدد الضربات 47 ضربة، ورابعا اللاعب حيدر كمال حبارات، عدد الضربات 49 ضربة، وخامسا مختار كمال التليب، عدد الضربات 54 ضربة، وسادسا اللاعب معاذ عبد العاطي السعودي، عدد الضربات 66 ضربة.

3- الأواسط

توج ببطولة الأواسط تحت 18 عاما اللاعب زياد سالم الشكشوكي، عدد الضربات 43 ضربة، وجاء ثانيا اللاعب هارون فتحي اللبيب، عدد الضربات 44 ضربة، وثالثا أنس مفتاح حبارات، عدد الضربات 49 ضربة، ورابعا اللاعب محمد مصطفى حبارات، عدد الضربات 60 ضربة.

4- الكبار

توج ببطولة الفئة الأولى كبار اللاعب أحمد رمضان ساسي من نادي الاتحاد برصيد 73 ضربة، وجاء ثانيا اللاعب رفعت عبدالله الزقوزي من نادي فشلوم برصيد 76 ضربة، وثالثا فرج رمضان ساسي من نادي الاتحاد برصيد 77 ضربة، كما فاز علي احميده العماري من نادي الترسانة برصيد 80 ضربة، وجاء ثانيا اللاعب مروان سالم موسى غير مقيد بناد برصيد 84 ضربة، وثالثا اللاعب علي محمد الشكشوكي من نادي فشلوم برصيد 84 ضربة.

5- الدرجة الثانية

توج ببطولة الدرجه الثانية اللاعب فرج أعمار القعود برصيد 89 ضربة، وجاء ثانيا اللاعب العارف باكير برصيد 91 ضربة، وثالثا اللاعب عزالدين محمد بقه برصيد 91 ضربة.

منافسات الجولف (إنترنت)

منافسات الجولف (إنترنت)