30 هدفا في الدوري الليبي لـ«القدم المصغرة»

منافسات كرة القدم المصغرة (إنترنت)

تتواصل بنجاح كبير مباريات دورى كرة القدم المصغرة الخميس والجمعة، حيث جرت ست مباريات اهتزت فيها الشباك 30 مرة بمعدل خمسة أهداف في كل مباراة. وجاءت النتائج لتشهد بالمنطقة الثالثة فوز التحدي مصراتة على الشموع بثلاثة أهداف مقابل هدفين 3/2.

أيضا فاز الصخرة على الأحرار بنتيجة ثلاثة أهداف لهدفين 3/2، وبالمنطقة الرابعة أبومليانة فاز على اليرموك بخمسة أهداف لثلاثة 5/3، وفاز النضال على الباروني بهدف لصفر 1/0، والريف على تحدي مرزق 7/2 وتعادل يفرن والعبور بهدف لهدف 1/1.

وتجرى اليوم السبت ست مباريات، على ملعب الأكاديمية بزليتن ستقام مباراتان لفرق المنطقة الثالثة، المباراة الأولى تجمع النصر مع الإشعاع، ويعقبها لقاء الأفريقي مع الجهاد، وفي المنطقة الرابعة يشهد ملعب بن عاشور لقاء التحدي طرابلس مع حي دمشق، وبالمنطقة الخامسة سيلتقي ملعب يفرن المسيرة مع الازدهار، وعلى ملعب القلعة سيجمع اللقاء النصر الزنتان مع يفرن، وبملعب جادو سيتبارى الوحدة مع النضال كاباو.