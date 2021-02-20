30 هدفا في الدوري الليبي لـ«القدم المصغرة»

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | السبت 20 فبراير 2021, 03:21 مساء
منافسات كرة القدم المصغرة (إنترنت)

تتواصل بنجاح كبير مباريات دورى كرة القدم المصغرة الخميس والجمعة، حيث جرت ست مباريات اهتزت فيها الشباك 30 مرة بمعدل خمسة أهداف في كل مباراة. وجاءت النتائج لتشهد بالمنطقة الثالثة فوز التحدي مصراتة على الشموع بثلاثة أهداف مقابل هدفين 3/2.

أيضا فاز الصخرة على الأحرار بنتيجة ثلاثة أهداف لهدفين 3/2، وبالمنطقة الرابعة أبومليانة فاز على اليرموك بخمسة أهداف لثلاثة 5/3، وفاز النضال على الباروني بهدف لصفر 1/0، والريف على تحدي مرزق 7/2 وتعادل يفرن والعبور بهدف لهدف 1/1.

وتجرى اليوم السبت ست مباريات، على ملعب الأكاديمية بزليتن ستقام مباراتان لفرق المنطقة الثالثة، المباراة الأولى تجمع النصر مع الإشعاع، ويعقبها لقاء الأفريقي مع الجهاد، وفي المنطقة الرابعة يشهد ملعب بن عاشور لقاء التحدي طرابلس مع حي دمشق، وبالمنطقة الخامسة سيلتقي ملعب يفرن المسيرة مع الازدهار، وعلى ملعب القلعة سيجمع اللقاء النصر الزنتان مع يفرن، وبملعب جادو سيتبارى الوحدة مع النضال كاباو.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

عكس التيار: العوائق أمام الانتخابات وخارطة الطريق إليها
فيديو
كيم كارداشيان تطلب الطلاق رسميا
ثقافة وفن
شركة «أوبر» تخسر قضية تصنيف سائقيها في بريطانيا
اقتصاد
المدرعة اليابانية أوساكا تحرز لقب أستراليا للتنس على حساب الأميركية جنيفر
رياضة عالمية
مياه «حمراء» تغمر شوارع مدينة بيكالونغان بإندونيسيا
دولى
ثروة من نفايات البلاستيك.. تجربة رائدة في كينيا مفيدة ماليا وبيئيا
اقتصاد
كشف ملابسات جريمة قتل وسطو مسلح بمنطقة الحدائق
ليبيا
الدوري التونسي يستحوذ على 30 لاعباً ليبياً في آخر ثلاثة مواسم
رياضة محلية
بعضها غريب وآخر صادم.. ثورة 17 فبراير في اعترافات قادة دول غربية
ليبيا
جريدة «الوسط»: تحديات محلية ودولية في انتظار السلطة الجديدة
ليبيا
«توحيد المؤسسة العسكرية» في مباحثات المبعوث الأممي مع النمروش
ليبيا
وليامز وفيلتمان يحددان 5 مهام للحفاظ على زخم العملية السياسية في ليبيا
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تعرف على جديد «قشقاي 2022»