فوز طائرة الهلال والنصر في الدوري الليبي

المجمع الرياضي ببنغازي يشهد مباريات دوري الطائرة. (إنترنت)

شهد المجمع الرياضي ببنغازي مباراتين في الدوري الليبي للكرة الطائرة بالمنطقة الأولى انتهتا بفوز النصر على المروج بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

تقدم النصر بنتيجة الشوطين الأول والثاني 25/16، 25/23 والشوط الثالث كان التفوق فيه للمروج 25/18 وعاد النصر وتفوق بالشوط الرابع وبفارق نقطتين 25/23.

أدار المباراة طاقم تحكيم مكون من: علي الأوجلي حكما أول وعصام الفسي حكما ثانيا وحكما الراية سعد الورفلي واعبيد البرغثي، والمسجلان وائل بوشعالة ومؤمن الصالحين.

وفي المباراة الثانية واصل فريق الهلال تحقيق نتائجه الإيجابية بفوزه على الأهلي بنغازي بنتيجة ثلاثة أشواط دون رد كانت نتائجها 25/21، 25/20، 25/14.

أدار المباراة طاقم تحكيم مكون من: وائل بوشعالة حكما أول والدولي حسين البركي حكما ثانيا، وحكما الراية سعد المسلاتي واعبيد البرغثي، والمسجلان عصام الفسي ومؤمن الصالحين.