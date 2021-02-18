الأخضر يعزز صدارته في المجموعة الأولى بدوري المحترفين

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الخميس 18 فبراير 2021, 09:09 مساء
مباراة الأخضر وشباب الجبل. (المركز الإعلامي)

جرت مساء اليوم آخر مباريات المجموعة الأولى في الأسبوع الثالث من الدوري الليبي الممتاز للموسم الرياضي 2020-2021.

المباراة جمعت فريق الأخضر وفريق شباب الجبل، والتي انتهت بفوز الأخضر بهدف عبدالرحمن العمامي في الدقيقة 44 من زمن الشوط الأول دون رد.

بهذه النتيجة تصدر فريق الأخضر المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، بينما بقي فريق شباب الجبل برصيده السابق نقطتين.

وكانت نتائج المجموعة الأولى في مباريات الأسبوع الثالث على النحو الآتي:

التعاون × الهلال (1-1)

شباب الجبل × الأخضر (صفر -1)

خليج سرت × الأنوار (صفر - صفر)

الصداقة × نجوم أجدابيا (2 - صفر)

التحدي × دارنس (1- صفر)

وستجرى غدًا الجمعة مباراة مؤجلة من المجموعة الثانية، وستجمع دربي طرابلس بين فريقي المدينة والاتحاد بملعب طرابلس الدولي.

يدخل فريق الاتحاد هذه المباراة، وفي رصيده نقطتان من مباراتين، ويدخل فريق المدينة هذه المباراة وفي رصيده نقطة واحدة من مباراة واحدة بعد أن تم تأجيل مباراة المدينة والاتحاد المصراتي.

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