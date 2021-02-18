رسميا.. الإعلان عن جدول مواعيد مواجهات الجولة الخامسة من الدوري الليبي الممتاز

مباراة سابقة بين النصر والتحدي في الدوري الليبي الممتاز موسم (2020-2021). (المركز الإعلامي)

كشفت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم، اليوم الخميس، عن مواعيد مباريات الأسبوع الخامس من الدوري الممتاز، للمجموعتين الأولى والثانية للموسم الرياضي الجاري.

وجاءت مواجهات الجولة الخامسة من مرحلة الذهاب، للمجموعة الأولى، لهذا الموسم كالآتي:

تقام أولى المواجهات، الإثنين الموافق 1-3، بمباراة الأنوار والتعاون، على ملعب شهداء بنينا، في تمام الثالثة عصرًا.

ثاني المواجهات، الثلاثاء الموافق 2-3، بمباراة الأهلي بنغازي والصداقة، على ملعب شهداء بنينا، في تمام الثالثة عصرًا.

ثالث المواجهات، الثلاثاء الموافق 2-3، بمباراة شباب الجبل ونجوم أجدابيا، على ملعب شيخ الشهداء في تمام الثالثة عصرًا.

رابع المواجهات، الأربعاء الموافق 3-3، بمباراة الأخضر والتحدي، على ملعب شيخ الشهداء، في تمام الثالثة عصرًا.

خامس المواجهات، الخميس الموافق 4-3، بمباراة النصر والهلال، على ملعب، شهداء بنينا، في تمام الثالثة عصرًا.

سادس المواجهات، الخميس الموافق 4-3، بمباراة خليج سرت ودارنس، على ملعب سرت، في تمام الثالثة عصرًا.

أما عن مواجهات الجولة الخامسة بمرحلة الذهاب، للمجموعة الثانية لهذا الموسم جاءت كالآتي:

تقام أولى المواجهات، الإثنين الموافق 1-3، بمباراة رفيق وأبوسليم، على ملعب صبرتة، في تمام الثالثة والنصف عصرًا.

ثاني المواجهات، الثلاثاء الموافق 2-3، بمباراة الخمس والشط، على ملعب الخمس، في تمام الثالثة والنصف عصرًا.

ثالث المواجهات، الأربعاء الموافق 3-3، بمباراة الأوليمبي والسويحلي، على ملعب الزاوية، في تمام الثالثة والنصف عصرًا.

رابع المواجهات، الخميس الموافق 4-3، بمباراة الاتحاد والمحلة، على ملعب طرابلس، في تمام الثالثة والنصف عصرًا.

خامس المواجهات، السبت الموافق 6-3، بمباراة الاتحاد المصراتي والوحدة، على ملعب مصراتة، في تمام الثالثة والنصف عصرًا.

سادس المواجهات، السبت الموافق 6-3، بمباراة الأهلي طرابلس والمدينة، على ملعب طرابلس، في تمام الثالثة والنصف عصرًا.

يذكر أن لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم تقوم بإعلان المواعيد الزمنية للمباريات بصورة أسبوعية وليس بصورة كاملة.