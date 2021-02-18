المنتخب الوطني يحافظ على مركزه في تصنيف «فيفا»

المنتخب الوطني لكرة القدم. (إنترنت)

حافظ المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، على مركزه المتأخر، في التصنيف الدولي لكرة القدم (فيفا)، الصادر صباح اليوم.

وبقي المنتخب الوطني في المركز الـ111 عالميًا، برصيد 1177 نقطة، دون أن يتقدم أو يتراجع، كما يحتل «فرسان المتوسط» المركز الـ25 على صعيد القارة الأفريقية، التي يتصدر تصنيفها منتخب السنغال، وجاء في التصنيف الـ14 على مستوى الوطن العربي، الذي يتصدّره المنتخب التونسي.

يُذكر أن أفضل تصنيف حققه المنتخب الوطني في تصنيف «فيفا» الشهري، كان في شهر سبتمبر العام 2012، حيث وصل إلى التصنيف الـ36 عالميًا، بينما حصل على أسوأ تصنيف في العام 1997، وتحديدًا في شهر يوليو، حيث كان يقبع في المركز الـ187 على مستوى العالم.