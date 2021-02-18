فوز الكاميرون وموريتانيا في أفريقية الشباب

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الخميس 18 فبراير 2021, 11:17 صباحا
مباراة الكاميرون وأوغندا في بطولة أفريقية للشباب. (تويتر)

جرت أمس بموريتانيا مباراتان في بطولة أفريقيا لكرة القدم للشباب تحت 20 عاما، انتهتا بفوز الكاميرون على أوغندا بهدف دون رد.

وفي المباراة الثانية حقق أصحاب الأرض موريتانيا الفوز على موزمبيق بهدفين دون مقابل.

وبهذه النتائج يتصدر منتخب الكاميرون المجموعة الأولى وبالعلامة الكاملة ست نقاط، من مباراتين، ويلاحقه منتخبا موريتانيا وأوغندا بثلاث نقاط لكل منهما، وآخر الترتيب موزمبيق دون نقاط.

واليوم الخميس يتجدد الموعد مع مباراتين في البطولة لفرق المجموعة الثانية، تونس تلتقي ناميبيا، وأفريقيا الوسطى مع بوركينا فاسو، والفرق الأربعة انتهت مبارياتها بالتعادل في الجولة الأولى، وبرصيد نقطة واحدة لكل منها.

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