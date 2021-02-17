المحترف العاجي باكايوكو صامويل يوقع رسميًا مع «الأنوار»

باكايوكو صامويل يوقع رسميًا مع «الأنوار». (المركز الإعلامي)

نجحت إدارة نادي الأنوار، في التعاقد رسميًا، مع اللاعب المحترف العاجي، باكايوكو صامويل؛ ليكون ضمن صفوف الفريق في الموسم الحالي.

باكايوكو؛ وصل إلى ليبيا، يوم أمس، في رحلة ماراثونية من أبيدجان إلى تونس، ومن تونس إلى بنغازي ومن بنغازي إلى الأبيار.

وسبق لمحترف الأنوار الجديد أن خاض تجربة مع أندية الملعب أبيدجان وسول اف سي، العاجي، وهو يشغل مركز رأس حربة ويلعب على الجناحين في خط الهجوم.

يُذكر أن نادي الأنوار خاض، خلال هذا الموسم، مباراتيْن، خسر في الأولى من التحدي، وتعادل في الثانية مع خليج سرت، وتم تأجيل مباراته مع نادي الأهلي بنغازي؛ بسبب مشاركة الأخير في البطولات الأفريقية.